TRT yeni kanalının detayları netleşti. TRT bugün yeni kanalını Türkiye'ye tanıttı. TRT Spor Yıldız kanalı olarak adlandırılan kanalın frekansları da merak edilmeye başlandı. Peki TRT Spor Yıldız uydu frekansı nedir? TRT Spor Yıldız kanalı Türksat'ta var mı? TRT'nin yeni kanalının uydu frekansı nedir?

TRT yeni kanalının detayları netleşti. TRT bugün yeni kanalını Türkiye'ye tanıttı. TRT Spor Yıldız kanalı olarak adlandırılan kanalın frekansları da merak edilmeye başlandı. Peki TRT Spor Yıldız uydu frekansı nedir? TRT Spor Yıldız kanalı Türksat'ta var mı? TRT'nin yeni kanalının uydu frekansı nedir?

TRT 15. kanalını yayın hayatına başlıyor. İddia Medyatava tarafından duyuruldu. TRT'nin şu ana kadar yayında olan 14 kanalı bulunuyor. TRT'de yeni bir kanalın yayın hayatına başlayacağını yazdı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 14.00'te yapılacak tanıtım programında yeni kurulan kanalın ismi, logosu, içeriği ve detayları belli olacak.

Çok sayıda ulusal ve bölgesel televizyon kanalının bulunduğu yayın ortamında, Türkiye ve dünyaya “doğru ve tarafsız” haber veren TRT, eğitim, kültür, belgesel, drama, spor, müzik ve eğlence yayınlarıyla, Anadolu'nun %99'una ve sınır ötesine ulaşarak, her yaş grubundan izleyiciye yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir.

TRT'nin yeni kanalının adı ne?

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT SPOR'un yeni kanalıyla ilgili ilk detayları aktardı.

Sözlerine Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyarak başlayan Eren, "Böyle özel bir günde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organize ettiği, Türkiye'nin dört bir yanından 81 ilinden gelen sporcularla, TRT SPOR 2 diye bir süredir test yayınında olan kanalımızın TRT SPOR YILDIZ olarak lansmanını yapmaktan gerçekten büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de futbolun en çok rağbet gören spor dalı olduğunu belirten TRT Genel Müdürü, "Her ne kadar biz kamu hassasiyetiyle TRT SPOR kanalımızda futbol dışı branşlara yer vermeye çalışsak da tabiki yayınlayamadığımız turnuvalar, müsabakalar olmadı değil. TRT SPOR YILDIZ kanalımız Türkiye'nin yıldızlarına, Türkiye'deki amatör olimpik branşlara büyük destek sağlayacak ve onları yayınlayacak bir kanal olacak." ifadelerini kullandı.

TRT Spor Yıldız uydu frekansı nedir?

TRT Spor Yıldız kanalı uydu frekansı araştırılmaya başlandı. TRT Spor Yıldız kanalı uydu frekansı Türksat 4A'da mevcut. İşte TRT Spor Yıldız kanalı uydu frekansı;

Frekans: 11958

Polarizasyon: Dikey (Vertical)

Sembol Oranı: 27.500

FEC: 5/6

TRT Spor Yıldız kanalı Kablo TV: 244 | Turkcell TV+: 71 | Tivibu: 85 | Digiturk: 87. Kanal'dan izlenebilmektedir.

TRT'nin 14 kanlı bulunuyor

TRT'nin TRT1, TRT Haber, TRT3, TRT4, TRT Türk, TRT Gap, TRT Avaz, TRT Çocuk, TRT6, TRT Anadolu, TRT Okul, TRT Belgesel, TRT Müzik ve TRT Arapça olmak üzere tam 14 kanalı bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.