TRT 4K frekans değeri | TRT 4K kanalı uydu frekansı bilgisi

TRT 4K frekans değeri | EURO 2020 maçlarının başlaması ile birlikte TRT 4K frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. EURO 2020'de özellikle Türkiye'nin maçlarını 4K görüntü kalitesinde izlemek isteyenler internetten TRT 4K frekans bilgilerini sorguluyor. Peki TRT 4K uydu frekans bilgisi kaç? TRT1 4K nasıl izlenir? TRT 4K uydu kanal frekansı nedir? EURO 2020 için TRT 4K uydu kanal frekansı haberimizin detayında olacak.

TRT 4K frekans değeri | EURO 2020 maçlarının başlaması ile birlikte TRT 4K frekans bilgileri araştırılmaya başlandı. EURO 2020'de özellikle Türkiye'nin maçlarını 4K görüntü kalitesinde izlemek isteyenler internetten TRT 4K frekans bilgilerini sorguluyor. Peki TRT 4K uydu frekans bilgisi kaç? TRT1 4K nasıl izlenir? TRT 4K uydu kanal frekansı nedir? EURO 2020 için TRT 4K uydu kanal frekansı haberimizin detayında olacak.

TRT 4K frekans bilgisi

Türkiye'nin Euro 2020'deki maçları TRT 4K'da yayınlanacak. 4K çzöünürlükte milli takımın maçlarını izlemek isteyenler TRT 4K nasıl izlenir sorusunu soruyor. TRT 4K kanalını izlemek için öncelike kanalın taratılıp televizyonuza eklenmesi gerekiyor. Bunun için de TRT 4K frekans değerine ihtiyacınız var. Peki TRT 4K frekans bilgisi nedir? İşte TRT 4K kanalı frekansı;

10980 MHZ V (DIKEY)

12500 SEMBOL

TRT 4K NEDİR?

Türkiye'nin ilk ULTRA HD kanalı olarak yayın hayatına başlayan TRT 4K EURO 2020 turnuvasında Türkiye'nin maçlarını yüksek çözünürlükte yayınlayacak. Kanalyayın hayatına 19 Şubat 2015'te başladı.

TRT 4K yayınları çözünürlük ve tarama sisteminin değişmesiyle HD yayınlardan yaklaşık 8 kat daha kaliteli bir yayın sunmaktadır. Ultra HD teknolojisi çözünürlüğün yanı sıra renk skalasında da artış göstermektedir. HD kameralar görüntü üretirken 256 ila 1024 çeşit renk, UHD kameralar ise 4096 ila 16384'e kadar çeşit renk kullanmaktadır.

4K ÇÖZÜNÜRLÜK NEDİR?

TRT 4K yayınları UHD çözünürlük olan 3840x2160 piksel ve 50p frame ratelik bir görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.