Trendyol market neden çalışmıyor? Trendyol hızlı market neden marketler kapalı? Trendyol market sipariş neden verilmiyor? (31 Mayıs Salı)31 Mayıs Salı günü Trendyol uygulaması üzerinden market siparişi vermek isteyenler bölgelerindeki tüm marketlerin kapalı olduğunu ve hizmet vermediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Türkiye'nin en çok kullanılan online sipariş uygulaması Trendyol'da neden sipariş verilmediği internette araştırılmaya başlandı.

Trendyol market neden çalışmıyor? Trendyol hızlı market neden marketler kapalı? Trendyol market sipariş neden verilmiyor? (31 Mayıs Salı)31 Mayıs Salı günü Trendyol uygulaması üzerinden market siparişi vermek isteyenler bölgelerindeki tüm marketlerin kapalı olduğunu ve hizmet vermediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Türkiye'nin en çok kullanılan online sipariş uygulaması Trendyol'da neden sipariş verilmediği internette araştırılmaya başlandı.

Trendyol market üzerinden sipariş vermek isteyenler marketlerin neden kapalı olduğunu ve neden sipariş verilmediğini merak edip araştırmaya başladı.

Trendyol market neden çalışmıyor?

Trendyol markette yaşanan soruna ilişkin dijital asistandan bir duyuru belirdi. Duyuruda "Sistemlerimizde anlık olarak teknik bir sorun yaşıyoruz. Ekiplerimiz sorunu çözmek üzereler. Kısa bir süre daha beklemenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Trendyol market neden marketler kapalı?

31 Mayıs Salı günü Trendyol market siparişleri geçici süreliğine verilmiyor. Sorunun teknik bir arızadan kaynaklandığı ve sorunun giderilmesi için ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Trendyol market sipariş neden verilmiyor?

Trendyol'da yaşanan arıza nedeniyle ilk açıklama destek hesabından geldi. Trendyol destek hesabından yapılan açıklamada ise "Merhaba, tüm Türkiye'nin yoğun ilgisi sebebiyle yaşadığımız bu geçiçi durum, kısa süre içinde düzeltilecektir. Bizi takipte kalmaya devam edin." denildi.