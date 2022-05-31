Trendyol Market, Trendyol Yemen çöktü mü? Mağazalar neden kapalı? Neden sipariş verilmiyor? 31 Mayıs Trendyol uygulaması neden çalışmıyor? Trendyol'dan yemek siparişi ve market siparişi vermek isteyen kullanıcılar Trendyol uygylamasını açtıklarında tüm marketlerin kapalı olduğunu ve sipariş verilmediğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Trendyol'un neden çalışmadığını merak eden kullanıcılar Trendyol asistan üzerinden sorunun neden kaynaklandığını sorguluyor.

Trendyol Market, Trendyol Yemen çöktü mü? Mağazalar neden kapalı? Neden sipariş verilmiyor? 31 Mayıs Trendyol uygulaması neden çalışmıyor? Trendyol'dan yemek siparişi ve market siparişi vermek isteyen kullanıcılar Trendyol uygylamasını açtıklarında tüm marketlerin kapalı olduğunu ve sipariş verilmediğini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Trendyol'un neden çalışmadığını merak eden kullanıcılar Trendyol asistan üzerinden sorunun neden kaynaklandığını sorguluyor.

Türkiye'nin en çok tercih edilen yemek ve market sipariş platformu Trendyol'da erişim problemi yaşanıyor. Trendyol üzerinden promosyon indirimlerini kullanmak isteyenler Trendyol'un neden çalışmadığını araştırmaya başladı.

31 Mayıs Trendyol uygulaması neden çalışmıyor?

Trendyol asistan üzerinden yapılan duyuruda "Sistemlerimizde anlık olarak teknik bir sorun yaşıyoruz. Ekiplerimiz sorunu çözmek üzereler. Kısa bir süre daha beklemenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

Trendyol Market, Trendyol Yemen çöktü mü?

Trendyol'da 31 Mayıs 2022 itibariyle kullanıcılar marketlerin ve restoranların kapalı olması ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Trendyoldan sipariş veremeyenler Trendyol Market, Trendyol Yemen çöktü mü? sorularına yanıt arıyor. Trendyol'dan yapılan duyuruda teknik bir sorun yaşandığı belirtildi.

Trendyol'da neden sipariş verilmiyor?

Trendyol destek hesabından yapılan açıklamada ise "Merhaba, tüm Türkiye'nin yoğun ilgisi sebebiyle yaşadığımız bu geçiçi durum, kısa süre içinde düzeltilecektir. Bizi takipte kalmaya devam edin." denildi.

Trendyol nedir?

Trendyol, merkezi İstanbul'da bulunan Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu, dünyanın sayılı e-ticaret şirketlerinden biridir. Trendyol Group çatısı altında Türkiye'nin öncü Ar-Ge merkezlerinden Trendyol Tech, en hızlı gelişen taşıma ağı Trendyol Express, hızlı market ve yemek teslimatı yapan Trendyol Go ve en büyük ikinci el ürün platformu Dolap yer almaktadır.

Trendyol, 2010'da modayı herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefleyen bir alışveriş sitesi olarak kuruldu. Büyümesine paralel sunduğu ürün ve hizmetleri genişleterek pazaryeri modeline geçti. Moda, elektronik, ev ve mobilya, gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride günde 1 milyondan fazla paketi müşterilerine ulaştırıyor.

30 milyondan fazla müşterisi, platformun mobil uygulaması bugüne kadar 45 milyondan fazla kez indirildi.