Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kimdir? Kenan Aydoğan nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. 10 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 33 ile yeni emniyet müdürleri atandı. Trabzon'un yeni emniyet müdürü de Kenan Aydoğan oldu. Trabzonlu vatandaşlar da Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Kenan Aydoğan nereli ve kaç yaşında? İşte Kenan Aydoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kimdir? Kenan Aydoğan nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile birçok ilin emniyet müdürü değişti. 10 ilin emniyet müdürü merkeze çekilirken 33 ile yeni emniyet müdürleri atandı. Trabzon'un yeni emniyet müdürü de Kenan Aydoğan oldu. Trabzonlu vatandaşlar da Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Kenan Aydoğan nereli ve kaç yaşında? İşte Kenan Aydoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile birçok ilin emniyet müdürleri değişti. Trabzon Trabzon İl Emniyet Müdürü metin Alper merkeze çekilirken yerine Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan getirildi. Vatandaşlar da Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kimdir? Kenan Aydoğan nereli? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın hayatı ve biyografisi...

Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan kimdir?

Kenan Aydoğan 1964 yılında Trabzon'da dünyaya geldi? Kenan Aydoğan ilk ve Orta öğrenimini Sakarya ve Kahramanmaraş illerinde tamamladıktan sonra, Polis Kolejini 1981'de, Polis Akadem​isini ise 1985 yılında bitirdi.​

Kenan Aydoğan 1985 yılında Ankara Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Ardından Mardin, Hollanda (Misyon Koruma), Ordu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Erzurum'da görev yaptı.

2008 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. 2008-2016 yılları arasında Polis Teftiş Kurulu Başkanlığında, Polis Başmüfettişi olarak önemli soruşturmalarda görev aldı.

26.10.2016 tarihinde Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı görevini yürütmekteyken, 19.08.2017 tarihli kararname ile Sivas İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Kenan Aydoğan Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Sayın Emniyet Müdürümüz evli ve 2 çocuk babasıdır.

33 ile yeni emniyet müdürü atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı.

İşte atama yapılan emniyet müdürlükleri:

Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne

Bitlis Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne

Bolu Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Emniyet Müdürlüğüne

Çankırı Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Bolu Emniyet Müdürlüğüne

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Emniyet Müdürlüğüne

Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Mersin Emniyet Müdürlüğüne

Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Emniyet Müdürlüğüne

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne

Hakkari İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Emniyet Müdürlüğüne

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne

Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mardin Emniyet Müdürlüğüne

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Emniyet Müdürlüğüne

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürlüğüne

Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne

Şırnak Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne

Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Yalova Emniyet Müdürlüğüne

Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne

Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Isparta Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ali Temiz, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Salavat Mete Pınar, Hakkari Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Şakir Engin Korkmaz, Bartın Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Celal Özcan, Bitlis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Kenan Kurt, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Ahmet Kurt, Kilis Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Adnan Özdemir, Niğde Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Halit Aziz Yılmaz, Siirt Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Burhan Akçay, Sivas Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne

Polis Başmüfettişi Tolga Yılmaz, Tunceli Emniyet Müdürlüğüne

Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, Erzurum Emniyet Müdürlüğüne

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yonca, Iğdır Emniyet Müdürlüğüne

İstanbul Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Alçalar, Edirne Emniyet Müdürlüğüne

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.