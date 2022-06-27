Toyota Yaris Cross benzinli ve hibrit fiyatı | 2022 Toyota Yaris Cross Türkiye satış fiyatı benzin ve hibrit (hybrid)

Toyota Yaris Cross benzinli ve hibrit fiyatı | Yeni B-SUV segmenti temsilcisi Toyota Yaris cross, görenleri hayran bıraktı. GErek dış tasarımı, gerek özellikleriyle göz dolduran aracın birçok seçeneği bulunuyor. Peki ama benzinli ve hibrit satış fiyatı ne kadar? Toyota Yaris Cross Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte merak edilen 2022 gözdesi Toyota Yaris Cross ...

Yeni B-SUV segmenti temsilcisi Toyota Yaris cross, görenleri hayran bıraktı. GErek dış tasarımı, gerek özellikleriyle göz dolduran aracın birçok seçeneği bulunuyor. Peki ama benzinli ve hibrit satış fiyatı ne kadar? Toyota Yaris Cross Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte merak edilen 2022 gözdesi Toyota Yaris Cross ...

Toyota Yaris Cross benzinli ve hibrit fiyatı

Toyota'nın yeni modeli Yaris cross günlük sürüşleri için ideal bir yol arkadaş olma hedefiyle tasarlanmış. Elmastan ilham alan gövde tasarımına sahip olan yeriz cros'un ön bölümü Toyota SUV'ların görülen imza niteliğindeki tasarım unsurları taşıyor. Ön ve alpanjurlarındaki üst üste konumlanmış ikizkenar ızgara tasarımı yarısı cross modelinde kendisini gösteriyor.

Benzinli

1.5 Dream Multidrive S 667.800 TL

1.5 Dream X-Pack Multidrive S 682.800 TL

1.5 Flame X-Pack Multidrive S 712.100 TL

Hybrid

1.5 Hybrid Dream e-CVT 702.600 TL

1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT 717.600 TL

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 743.900 TL

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 829.300 TL

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