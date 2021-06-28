Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim? Fuat Tosyalı kimdir?

Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim? Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan Tosyalı Holding ile ilgili son zamanlarda internette oldukça fazla arama yapılıyor. Türkiye'de özellikle demir çelik sanayisinde adını duyuran Tosyalı Holdin'in sahibinin kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tosyalı Holding'in kurucusu ve başkanı Fuat Tosyalı'dır. Fuat Tosyalı 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Tosyalı Holding'in sahibidir. İşte Tosyalı Holding ve Fuat Tosyalı'ya dair detaylar...

Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim? Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından olan Tosyalı Holding ile ilgili son zamanlarda internette oldukça fazla arama yapılıyor. Türkiye'de özellikle demir çelik sanayisinde adını duyuran Tosyalı Holdin'in sahibinin kim olduğu da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tosyalı Holding'in kurucusu ve başkanı Fuat Tosyalı'dır. Fuat Tosyalı 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Tosyalı Holding'in sahibidir. İşte Tosyalı Holding ve Fuat Tosyalı'ya dair detaylar...

Türkiye'de dünya çapında gösterdiği faaliyetlerle adını sıkça duyuran Tosyalı Holding vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandıç. Tosyalı Holding'in sahibi kim sorusu şu sıralar sıkça sorulmaya başlandı. Peki Tosyalı Holding kimin? Tosyalı Holding sahibi kim?

Tosyalı Holding kimin?

Tosyalı Holding 1952 yılında Türkiye'de kurulmuş bir holdingdir. Tosyalı Holding birçok alanda faaliyet göstermektedir. Tosyalı Holding'in kurucusu ve sahibi Fuat Tosyalı'dır.

Holdingin temelleri 1952 yılında İskenderun'da Şerif Tosyalı tarafından soba boru ve kovası üreten küçük bir imalathane ile atıldı. İlerleyen yıllarda Şerif Tosyalı'nın çocuklarının ticarete atılmasıyla 1988 yılında ilk şirket Tosyalı Metal Ticaret kuruldu. Metal sektöründe ilerlemeye karar veren aile 1993 yılında açılan Tosyalı Demir Çelik ile ilk yıllar inşaat demiri üretimine başladı. 1996 yılında Tosyalı Dış Ticaret ve 1998 yılında Tosçelik şirketleri kuruldu. Yine 1998 yılında grup bünyesinde bulunan şirketler Tosyalı Holding adı altında toplanmıştır.

2012 yılında Japonya'nın önemli çelik üreticilerinden Toyo Kohan şirketi ile ortaklık anlaşması imzalayarak Osmaniye'de uluslararası anlamda faaliyet gösteren bir şirket olan Tosyalı-Toyo Çelik A.Ş. kurulmuştur.

15 Haziran 2021 tarihinde kamyon, otobüs ve askeri araç üreticisi BMC'nin Ethem Sancak ve Öztürk Ailesi'nin elinde bulundurduğu %50.1'lik çoğunluk hissesini satın almıştır.

Fuat Tosyalı kimdir?

Fuat Tosyalı'nın kim olduğu şu aralar sıkça araştırılmaya başlandı. Fuat Tosyalı Tosyalı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur.

Fuat Tosyalı 15 iştiraki, 20'yi aşkın dev tesis bulunduran, 3 farklı kıtada üretim yapan ve 10 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye'nin global demir-çelik şirketi Tosyalı Holding'in kurucususu ve başkanıdır.

Fuat Tosyalı 1961 yılında Hatay'da doğdu.

Fuat Tosyalı'nın babası Şerif Tosyalı'dır.

Şerif Tosyalı'nın 1952 yılında 9 metrekare bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967'de ilköğretim döneminde çıraklık olarak katıldı.

Fuat Tosyalı, vizyoner kimliği ve daima yeniliklerin peşinden koşan kişiliğiyle Tosyalı Holding'i bu gün 3 farklı kıta da üretim yapan, 80'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir global demir-çelik devine dönüştürdü.

İş hayatındaki cesareti ve sağlam öngörüleriyle, "En etkin 50 iş adamı sıralamasında 2'nciliğe yerleşen Fuat Tosyalı, hayırseverliği İle Türkiye'nin "En Gönlü Zengin" listesinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği.

Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de başarıyla sürdürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.