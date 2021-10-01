Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvurusu | TOG burs başvuru şartları neler? Eğitimlerini maddi açıdan daha rahat sürdürmek isteyen binlerce öğrenci hayat pahalılığının arttığı şu günlerde çeşitli burslara başvuruyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı da binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. TOG bursuna başvurmak isteyen öğrenciler burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) burs başvuruları ne zaman yapılıyor? Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvuruları bitti mi? OG bursu başvuru şartları neler?

Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvurusu | TOG burs başvuru şartları neler? Eğitimlerini maddi açıdan daha rahat sürdürmek isteyen binlerce öğrenci hayat pahalılığının arttığı şu günlerde çeşitli burslara başvuruyor. Toplum Gönüllüleri Vakfı da binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. TOG bursuna başvurmak isteyen öğrenciler burs başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) burs başvuruları ne zaman yapılıyor? Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvuruları bitti mi? OG bursu başvuru şartları neler?

Toplum Gönüllüleri Vakfı binlerce öğrencinin eğşitimine destek olmak için onlara burs desteği sağlıyor. TOG'un bursu ile eğitimlerini daha rahat sürdürmek isteyen öğrenciler de Toplum Gönüllüleri Vakfı'na burs başvurusu yapmak istiyor. 2019-2020 dönemi için TOG Bursları'na 10.372 online başvuru yapılmıştır. Burs Komitesi tarafından gerçekleştirilen mülakatlara 406 aday davet edilmiş ve mülakatlar sonucunda 220 yeni öğrenciye burs olanağı sağlanmıştır. 2019 – 2020 döneminde toplam 2.197 öğrenci burs olanağından yararlanmaktadır. Peki Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvurusu bitti mi? TOG burs başvuru şartları neler?

Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvurusu nasıl yapılır?

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) burs başvurusu internet üzerinden online olarak yapılabiliyor. TOG bursuna başvurmak isteyenler Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın internet sitesini ziyaret edebilirler. Burslarla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde [email protected] adresine ulaşabilirsiniz.

Toplum Gönüllüleri Vakfı burs başvurusu bitti mi?

Toplum Gönüllüleri Vakfı burs programları kapsamında 2021 - 2022 akademik yılı için burs başvuruları bitti. Burs başvuru sonuçları, 25 Ekim 2021 Pazartesi e-posta yoluyla bildirilecek.

Toplum Gönüllüleri Vakfı nedir?

Toplum Gönüllüleri Vakfı; Farklılıklara Saygı, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, Yerel Katılım, Ekip Çalışması, Yaşam Boyu Öğrenme ve Sosyal Girişimcilik ilkeleri doğrultusunda, gençlerin öncülüğünde sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmektedir. TOG, çevresindeki sorunlara çözüm üretebilen, kendine güvenen, girişimci ve duyarlı Toplum Gönüllüsü gençlerin katkılarıyla, toplumsal değişimi yaratarak, toplumsal barışa ulaşmayı hedeflemektedir.

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