Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ilk Türk kadın hükümdar olan Tomris Hatun'un hayatı son günlerde oldukça fazla merak ediliyor. İsminin anlamı 'demir' olan Tomris Hatun Saka kraliçesidir. Türk hükümdar Alp Er Tunga’nın torunu olan Tomris Hatun eşinin ölmesinden sonra Sakaların kadın hükümdarı olarak geniş coğrafyada hüküm sürmüştür. Peki Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun ne zaman öldü? Tomris Hatun'un çocukları kim? Savaş düşkünü persleri askeri dehası ile bozguna uğratan Tomris Hatun tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Milattan önce 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen ilk Türk kadın hükümdar olan Tomris Hatun'un hayatı son günlerde oldukça fazla merak ediliyor. İsminin anlamı 'demir' olan Tomris Hatun Saka kraliçesidir. Türk hükümdar Alp Er Tunga'nın torunu olan Tomris Hatun eşinin ölmesinden sonra Sakaların kadın hükümdarı olarak geniş coğrafyada hüküm sürmüştür. Peki Tomris Hatun kimdir? Tomris Hatun ne zaman öldü? Tomris Hatun'un çocukları kim? Savaş düşkünü persleri askeri dehası ile bozguna uğratan Tomris Hatun tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

Tomris Hatun 'Demir Hatun' M.Ö. 6. yuzyılda hüküm sürmüştür. Tomris Hatun savaşa düşkün olmayan sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini düşünen kadın kraliöçedir. Ancak Perslerin saldırılarından bıkan Tomris Hatun askeri dehası ile Pers ortusunu bozguna uğratmıştır.

Tomris Hatun kimdir?

Tomris günümüz Türkçesinde "demir" ankamına gelmektedir.

M.Ö yıllarda yaşayan ve Pers hükümdarı Kiros ile savaşarak tarihe geçmeyi başaran ilk Türk kadın hükümdar Tomris Hatun MÖ 6. yüzyılda yaşadığı sanılan, Saka kraliçesidir.

Tomris Hatun Sakalar'ın büyük hükümdarı Alp Er Tunga'nın torunu olan Tomris Hatun, eşinin vefatı üzerine Sakalar'ın idaresini eline almıştır.

Aynı çağda Pers ve Medya'da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye giişen Tomris Hatun barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya önem göstermiştir.

Tomris Hatun'un barış yanlısı tutumunu zayıflık olarak gören Pers İmparatoru Büyük Kiros Saka topraklarına sürekli akınlar düzenlemiştir.

Persler Saka topraklarına saldırdıklarında Sakalar süreklş geri çekiliyor ve kendilerine savaş için mevzi arıyorlardı.

Sakaları kovalamaktan bıkan Büyük Kiros İran'a geri dönmek zorunda kalıyordu. Bir süre sonra kendisine tabî olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris Hatun ile uğraşmayacağını vadetti. Tomris Hatun bunun bir oyun olduğunu biliyordu ve teklifi reddetti.

Buna kızan Büyük Kiros büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına girdi. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de vardı. Tomris Hatun artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlayıp uygun bir alan seçip Büyük Kiros'un ordusunu beklemeye başlar. İki ordu aralarında birkaç kilometre kalacak bir biçimde mevzilenir. Güneş battığı için savaşa tutuşmazlar ancak gece Büyük Kiros bir hile düşünmüş ve iki ordunun arasında bir çadır kurdurmuştur ve içinde güzel kızlar ve yiyecekler ve şarap bulunan çadıra ansızın saldırı düzenleyen Tomris Hatun'un oğlu ve beraberindeki kuvvetler, içerideki birkaç Pers'i öldürüp eğlenceye dalmışlardır. Ancak birkaç saat sonra bir baskın düzenleyen Pers kuvvetleri çadırı basıp Tomris Hatun'un oğlu da olmak üzere içerideki Sakaları öldürürler. Tomris çok sevdiği oğlunun ölümüne üzülür. Amcası Alp Er Tunga'yı da öldüren Perslere kini oğlunun ölümüyle daha da artmıştı.

Tomris Hatun oğlunun öldürülmesi üzerine yemin ederek şöyle söyler: "Kana susamış Kirus! Sen oğlumu mertlikle değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!"

Persler ile Sakalar arasında yapılan savaşı Sakalar kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Sakalar, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. Ölenler arasında Pers kralı Büyük Kiros da vardır.

Tomris Hatun sözünde durur ve Büyük Kiros'un kesik başını kan dolu bir tulumun içine atar. Tomris Hatun, Büyük Kiros'un kafasını kan dolu bir fıçıya atarak "Canım sağ ve savaştan zaferle çıktım. Ama sen hileyle oğlumu yakalayarak onu öldürdün. Şimdi sana söz verdiğim gibi. Hayatında kan içmeye doymamıştın şimdi benim elimden kana doyuyorsun" der.

Tomris Hatun filmi hakkında bilgiler

Tomris, Akan Satayev tarafından yönetilen bir 2019 Kazak filmidir. Massagetlerin kraliçesi ve dünyanın ilk kadın hükümdarı Türk Tomris Hatun ve Pers kralı Büyük Kiros hakkındaki hikâyeyi anlatıyor. Filmin galası 25 Eylül 2019'da Kazakistan'ın Nur-Sultan şehrinde gerçekleşti.

Film, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlendi. Tomris Hatun ile ilgili bir film fikri Aliya Nazarbayeva tarafından gündeme getirildi. Çekimler Aralık 2017'de başladı ve sahneler Kazakistan'ın farklı yerlerinde çekildi. Filmde, Massagetae halkı eski Türk dilini konuşurken, Pers halkı filmde yeni Farsça konuşurlar.

Film, Tomris Hatun'un komuta ettiği Sakalar ile savaş sırasında ölen Pers Kralı Kiros'un ölümünü anlatıyor.

Tomris filmi oyuncuları kimler?

Almira Tursyn - Tomris

Aizhan Lighg - Sardana

Gassan Mesud - Kiros

Berik Aitzhanov - Kurtun

Adil Akhmetov - Argun

Erkebulan Dayirov - Kharasp

Azamat Satibaldi - Kavaz

Psikolog olan Almira Tursyn, Tomris rolünü oynaması için 15 bin kişi arasından seçildi. Profesyonel binicilik, okçuluk dersleri aldı ve ayrıca kılıç ve bıçak kullanmayı öğrendi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.