TOKİ kura çekimi ne zaman? Tarih açıklandı! TOKİ Sosyal konut sahipleri bu tarihte belli olacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük sosyal konut projesi hayata geçirildi. İlk etapta 250 bin konut projesi için başvurular alınmaya başlandı. Milyonlarca kişinin başvurduğu TOKİ sosyal konut projesinde noter kura çekilişi sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusu ise başvuru yapanlar tarafından sıkça soruluyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut kura çekiliş tarihine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman sorusunun yanıtı...

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin başlattığı sosyal konut projesine başvurdu. İlk günlerde başvuru sayısı mişyonları aştı. Toplam 500 bin sosyal konutun ilk etap projesi için (250 bin) başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 14 Eylül'de başlarken 31 Ekim'de sona erecek. TOKİ sosyal konutlarına başvuru yapanlar sonuçların bir an önce açıklanmasını merakla bekliyor.

TOKİ kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut herkesin merak ettiği TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman? sorusuna yanıt verdi. Bulut açıklamasında kura çekimi işelmelerinin sosyal konut başvurularının sona ermesinin ardından bir hafta içinde başlayacağını açıkladı. TOKİ sosyal konut başvurularının 31 Ekim'de bittiği düşünülürse TOKİ kura çekimlerinin ise en geç Kasım ayının ortasına doğru yapılması bekleniyor.

TOKİ sosyal konut sahipleri kazanan isim listesi ne zaman açıkalanacak?

31 Ekim'de başvuruların sona ermesinin ardından TOKİ bir hafta içinde kura çekilişi yapacak. Kura noter huzurunda olacak ve kazananların isim listesi TOKİ'nin resmi internet sitesinde çekilişin ardından ilan edilecek.

TOKİ sosyal konuta kaç kişi başvurdu?

Sosyal konut başvuruları devam ederken başvuru sayısına dair de son bilgi verildi. TOKİ sosyal konut başvuru sayısı 7,5 milyona, işlemi tamamlanmış-onaylanmış kişi sayısı da 4 milyon 442 bine ulaştı. Başvurusu geçerli olanların sayısının 5-6 milyona yaklaşması bekleniyor.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

TOKİ sosyal konut başvuru şartları neler?

• T.C. vatandaşı olması,

• Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

• Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

• Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

• Genç kategorisine başvuracakların 14 Eylül 1992 tarihinden sonra doğmuş olması,

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 16.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 18.000 TL olarak uygulanmaktadır.)

• Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.