Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular sona erdi ve kuraların çekimine başlandı. 7 Kasım Pazartesi Ardahan ve Şırnak için kura çekilişi yapılacak. Sosyal konutlara en fazla başvurunun olduğu İstanbul'da ise vatandaşlar İstanbul TOKİ kurası ne zaman? İstanbul sosyal konut kura çekimi tarihi | İstanbul'da sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ sosyal konut kuraları ve detayları...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular sona erdi ve kuraların çekimine başlandı. 7 Kasım Pazartesi Ardahan ve Şırnak için kura çekilişi yapılacak. Sosyal konutlara en fazla başvurunun olduğu İstanbul'da ise vatandaşlar İstanbul TOKİ kurası ne zaman? İstanbul sosyal konut kura çekimi tarihi | İstanbul'da sosyal konut kurası ne zaman çekilecek? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ sosyal konut kuraları ve detayları...

250 bin ilk etap konut inşaası için başvuru süreci geçtiğimiz ggnlerde tamamlandı. Başvurular 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başladı ve 31 Ekim 2022'de bitti. TOKİ sosyal konut projesinde başvuruların alınmaya başlandığı ilk günde milyonlarca kişi projeye başvrudu. TOKİ sosyal konut projesine başvuranlar ise kura çekilişinin yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ Sosyal Konut Projesi kura çekim tarihlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını duyurdu.

İstanbul TOKİ kurası ne zaman?

İlk kura çekilişleri 7 Kasım'da başladı. Ardahan ve Şırnak'ta TOKİ sosyal konut sahipleri kura ile belirlendi. İstanbul'da ise milyonlarca kişi kura çekilişinin ne zaman yapılacağını bekliyor. İStanbul TOKİ sosyal konut kurasının önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Bakan Kurum açıklamasında "12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanmış olacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi bitmiş ve hak sahipleri de netlik kazanmış olacak." dedi.

İstanbul sosyal konut kura çekimi tarihi

İStanbul sosyal konut kura çekiliş tarihi henüz belirlenmedi. İlerleyen günlerde İstanbul kura günü için net bir açıklama bekleniyor.

İstanbul'da sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında Şırnak ve Ardahan'da kura çekimi yapıldı. İstanbul için ise önümüzdeki haftalarda kura çkimi yapılabilir. Resmi açıklamalar yakından takip edilmeli.

TOKİ kurası canlı yayınlanacak mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere de yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

İlk hafta TOKİ kura çekiliş tarihleri ve iller

Ardahan TOKİ sosyal konut kura çekimi:7 Kasım Pazartesi: 250 konut

Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekimi: 7 Kasım Pazartesi: 1450 konut

Kars TOKİ sosyal konut kura çekimi: 8 Kasım Salı: 1070 konut

Siirt TOKİ sosyal konut kura çekimi: 8 Kasım Salı: 903 konut

Iğdır TOKİ sosyal konut kura çekimi: 9 Kasım Çarşamba: 550 konut

Batman TOKİ sosyal konut kura çekimi: 9 Kasım Çarşamba: 1850 konut

Ağrı TOKİ sosyal konut kura çekimi: 10 Kasım Perşembe: 1480 konut

Mardin TOKİ sosyal konut kura çekimi: 10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: 2 bin 550 konut

Van TOKİ sosyal konut kura çekimi: 11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: 2 bin 800 konut

Şanlıurfa TOKİ sosyal konut kura çekimi: 13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: 7 bin 100 konut

Hakkari TOKİ sosyal konut kura çekimi: 15 Kasım Salı: 804 konut

Bitlis TOKİ sosyal konut kura çekimi: 16 Kasım Çarşamba: 1250 konut

İstanbul'da sosyal konuta kaç kişi başvurdu?

Yapılan açıklamalara göre 250 bin sosyal konut projesi için 1,5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu başvurular içinde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324 oldu. En yüksek başvuru da İstanbul'da geldi. İstanbul'da TOKİ sosyal konut başvuru sayısı 1 milyon 519 bin 300 kişi oldu.

İstanbul'da TOKİ kurasına kaç kişi katılacak?

Sosyal konut kapsamında en fazla konut İstanbul'da inşaa edilecek. İstanbul'da 50 bin konut yapılacak ve 2 yıl içinde teslim edielcek. Temelleri atılan projelerin kurasına ise 1 milyon 519 bin 300 kişi katılacak. Kuraya katılanlardan 50 bin kişi konut sahibi olmaya hak kazanacak. Daha sonra bu kişiler arasından 3+1 ve 2+1 daire tipleri bakımından kura yapılacak.