TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi açıklandı mı? Ev sahibi olma hayalini kuran binlerce kişi TOKİ vasıtasıyla hayallerine kavuştu. TOKİ son olarak Sakarya Adapazarı'nda 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut inşasını tamamladı ve başvuranlar arasında kura çekilişi yapılacağı tarihi açıkladı. TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi 28 Ocak saat 11.00'de başladı. TOKİ kura sonuçları ise binlerce kişi tarafından merak edilip araştırılamaya başlandı. İşte Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları ve kazananların isim listesi...

TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi açıklandı mı? Ev sahibi olma hayalini kuran binlerce kişi TOKİ vasıtasıyla hayallerine kavuştu. TOKİ son olarak Sakarya Adapazarı'nda 200 adet 2+1 tipi konut ve 93 adet 3+1 tipi toplam 293 adet konut inşasını tamamladı ve başvuranlar arasında kura çekilişi yapılacağı tarihi açıkladı. TOKİ Sakarya Adapazarı kura çekilişi 28 Ocak saat 11.00'de başladı. TOKİ kura sonuçları ise binlerce kişi tarafından merak edilip araştırılamaya başlandı. İşte Sakarya Adapazarı TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları ve kazananların isim listesi...

Artan hayat pahalılığı ve zamlanan fiyatlardan sonra vatandaşların ev sahibi olması neredeyse imkansız hale geldi. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar TOKİ'nin projelerine başvuruda bulunor. Yüz binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ son olarak Sakarya Adapazarı'nda 293 adet konut yaptı. 2+1 ve 3+1 konutların inşaatı tamamlandı ve kura çekilişlkeri yapıldı.

TOKİ Sakarya Adapazarı kura sonuçları isim listesi

Sakarya TOKİ Korucuk 293 adet konut için “Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası” Noter huzurunda, 28 Ocak 2022 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, TOKİ Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Adapazarı Korucuk kazananlar listesi

TOKİ Adapazarı kura sonuçları ve kazananların isim listesi için https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresine gitmeniz gerekiyor.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .