TOKİ Konya Akören kazanan isim listesi | TOKİ Akören kura sonuçları kim kazandı? TOKİ Konya'da ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçeğe çevirmeye devam ediyor. TOKİ bu kapsamda Konya Akören'de toplam 17 adet konut için kura çekilişi yapacak. 2+1 ve 3+1 seçenekleri olan TOKİ Akören kura sonuçları merakla bekleniyordu.

TOKİ Konya Akören kazanan isim listesi | TOKİ Akören kura sonuçları kim kazandı? TOKİ Konya'da ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçeğe çevirmeye devam ediyor. TOKİ bu kapsamda Konya Akören'de toplam 17 adet konut için kura çekilişi yapacak. 2+1 ve 3+1 seçenekleri olan TOKİ Akören kura sonuçları merakla bekleniyordu.

TOKİ Konya Akören kazanan isim listesi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa ettirilen Konya Akören 3. Etap 219 Adet Konut Projesi kapsamında; 2+1 nitelikli 15 adet ve 3+1 nitelikli 2 adet olmak üzere toplamda 17 adet konutun kuralı satışına ilişkin 14 – 18 Mart 2022 tarihleri arasında başvurular toplanmış olup, başvuru sahipleri arasından Hak Sahibi ve Konut Belirleme Kurası 25 Mart 2022 Cuma günü, Saat 11:00'de gerçekleştirilecektir. Kura çekilişi İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.”

TOKİ Akören kura sonuçları kim kazandı?

TOKİ Konya Akören kura sonuçları kazanan isimleri listesine TOKİ'nin resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz. TOKİ https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinden kura sonuçları sonrasında kazananların listesine ulaşabilirsiniz.

TOKİ Akören para iadesi ne zaman?

Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar 29 Mart 2022 tarihinden itibaren, Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 04 Nisan 2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren TC. Ziraat Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

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