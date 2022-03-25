TOKİ Kayabaşı kura sonuçları 2022 | TOKİ Başakşehir Kayabaşı 496 Konut kazananlar isim listesi belli oldu mu? TOKİ İstanbul'da dev projelerine devam ediyor. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için İstanbul'da 496 konut için kura çekilişi yapılacak. Binlerce kişinin başvurduğu TOKİ Kayabaşı kura sonuçları merakla bekleniyor. 25 Mart 2022 saat 13.00'te gerçekleşecek olan kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı izlenebilecek. Kazananların isim listesi ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak...

TOKİ Kayabaşı kura sonuçları 2022 | TOKİ Başakşehir Kayabaşı 496 Konut kazananlar isim listesi belli oldu mu? TOKİ İstanbul'da dev projelerine devam ediyor. Ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar için İstanbul'da 496 konut için kura çekilişi yapılacak. Binlerce kişinin başvurduğu TOKİ Kayabaşı kura sonuçları merakla bekleniyor. 25 Mart 2022 saat 13.00'te gerçekleşecek olan kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı izlenebilecek. Kazananların isim listesi ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak...

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 496 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 360 adet ve 3+1 nitelikli 136 adet olmak üzere toplamda 496 adet konut için hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası yapılacak.

TOKİ Kayabaşı kura sonuçları 2022

Noter huzurunda yapılacak olan kura sonuçları dört gözle bekleniyor. TOKİ Kayabaşı kura sonuçları 25 Mart 2022 tarihinde, Saat 13:00'te gerçekleştirilecek.Kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 496 Konut kazananlar isim listesi

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları kazananların isim listesi ilerleyen dakiaklarda açıklanacak. Kura çekişişi saat 13.00'te başlayacak. Yüzlerce ailenin hayali bu kura sonucuna göre değişecek.

Kazananlar ne zaman sözleşme yapacak?

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 04 Nisan 2022 – 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İstanbul / Metrokent Başakşehir Şubesi nezdinde imzalanacaktır.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı başvuru harcı para iadesi ne zaman?

Kurada hak sahibi olamayan başvuru sahiplerinin ödedikleri harçların iadesi birkaç gün içerisinde hesaplara yatırılacak.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır.