TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Kayabaşı kazananlar listesi belli oldu mu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. TOKİ ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişinin hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Uygun fiyatla ve uygun ödeme yöntemiyle ev sahibi olmak için TOKİ Başakşehir Kayabaşı evlerine başvuru yapanlar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyordu.

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi | TOKİ Kayabaşı kazananlar listesi belli oldu mu? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. TOKİ ev sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişinin hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor. Uygun fiyatla ve uygun ödeme yöntemiyle ev sahibi olmak için TOKİ Başakşehir Kayabaşı evlerine başvuru yapanlar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyordu.

TOKİ'nin projelerine her sene on binlerce kişi başvuruda bulunuyor. TOKİ bu kez İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda 2+1 ve 3+1 konutları için noter huzunda kura çekilişleri gerçekleştirileck. Kura çekilişçi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından ve Youtube'dan da canlı olarak izlenebilecek. 496 konutun sahiplerini bulacağı kura sonuçları meakla bekleniyor.

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları isim listesi

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları ilerleyen dakikalarda belli olacak. Kura sonuçlarını takip etmek için https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresine gidebilirsiniz.

TOKİ Kayabaşı kazananlar listesi

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 496 Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 360 adet ve 3+1 nitelikli 136 adet olmak üzere toplamda 496 adet konut için hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 25 Mart 2022 tarihinde, Saat 13:00'te gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve

Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 04 Nisan 2022 – 06 Mayıs 2022 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş İstanbul / Metrokent Başakşehir Şubesi nezdinde imzalanacaktır. 2+1 ve 3+1 konut tipi hak sahipleri, konutlarını, memur maaş artış oranına göre artışlı olarak ödeme şartları ile satın alabilecektir. Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; 2+1 ve 3+1 nitelikli konutlar için %10 peşinat, 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre artırılacaktır. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Memur maaş artış endeksi ile sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir.

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı başvuru harcı para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçlarından sonra kazanamanayan adayların paraları bir kaç gün içerisinde hesaplarına yatırılacaktır. .