TOKİ Gaziosmanpaşa evleri fiyatı | TOKİ Gaziosmanpaşa evleri ne kadar? GOP Sarıgül evleri aylık taksit ne kadar? TOKİ ev sahibi olmayı hayal edenleri hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. On binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ İstanbul'un merkezi Gaziosmanpaşa'da yaptığı sitede yer alan konutları satışa çıkarıyor. TOKİ'nin Gaziosmanpaşa evlerine vatandaşların ilgisi oldukça yüksek.

TOKİ hayata geçirdiği birbirinden kullanışlı konutlar ile ev sahibi olmanın hayalini kuranlara uygun fiyat ve uygun ödeme imkanları ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin her bir yerinde projelerine hız kesmeden devam eden TOKİ son olarak İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yeni bir konut projesini hayata geçirdi. TOKİ'nin Gazioamanpaşa evlerine vatandaşların ilgisi de oldukça fazla. TOKİ evlerine başvurmak isteyenler TOKİ Gaziosmanpaşa evleri fiyatı kaç TL? TOKİ Gaziosmanpaşa evleri ne kadar? GOP Sarıgül evleri aylık taksit ne kadar? gibi sorulara yanıt arıyor.

TOKİ Gaziosmanpaşa evleri fiyatı

TOKİ'nin Gaziosmanpaşa'da inşa ettiği yeni projenin fiyatları belli oldu. Açık artırma ile satışa sunulacak olan projede fiyatların diğer TOKİ projelerine göre biraz yüksek olduğu görülüyor.

TOKİ Gaziosmanpaşa evleri ne kadar?

TOKİ Gaziosmanpaşa evlerine nasıl başvuru yapılır?

Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Yenidoğan 796 konut Projesinde yer alan 110 adet konut 02 Ağustos 2022 ve İstanbul Beyoğlu Sütlüce 398 Konut Projesinde yer alan 75 adet konut 03 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.

TOKİ Gaziosmanpaşa evleri ödeme takvimi

 Taşınmazların vade seçenekleri ek tabloda yer almaktadır.

 Ek tabloda yer alan ve hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulmuş olup, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaktır. İdarece bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacaktır.

 Muhammen bedeller KDV hariç olarak belirlenmiş olup, 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı projenin teslimi aşamasında peşin olarak tahsil edilecektir.

 Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecektir.

 Vadeli konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresince her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2023 tarihinde realize edilecektir.

 Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir. (Ek peşinat miktarı Gayrimenkul bedelinin %1'inden az olamaz)

 Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

 Ayrıca, sözleşmeden doğan Banka Komisyonu alıcıya aittir.

TOKİ evlerine başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

- muhammen bedeli 2.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

- muhammen bedeli 2.500.000.- TL üstünde olanlar için 400.000.-(Dörtyüzbin) TL, katılım teminatı ödendiğine dair dekont,

- T.C.Kimlik Kartı veya Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Tüzel kişiler için vergi numarası,

- Vekaleten yürütülecek işlemlere ilişkin olarak; Başvuru aşamasında; ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname, Sözleşme imzalama aşamasında; İdarece satışa sunulan taşınmazlarsan satın almak üzere başvuruda bulunma, Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama, Satın alınan taşınmazın peşinatını ödeme ve borçlanma, Taksitlerini yatırma, Taşınmazı teslim alma, Damga vergisi, KDV, banka komisyonu ve vb. masrafları yatırma, Taşınmaza ilişkin tüm belgeleri düzenleme ve imzalama, Beyan ve taahhütlerde bulunma, TOKİ'den Gayrimenkul Satış sözleşmesi imzalayarak satın aldığım taşınmazın tapusunu adıma alma işlemleri ile ilgili gerekli belgeleri imzalamaya, işlemleri yürütmeye, tapu devri ile ilgili gerekli bedelleri ödemeye, Adıma Bankalarda Bankacılık sözleşmelerini, belgeleri/sözleşmeleri imzalamaya ve her nev'i hesap açtırma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri, (Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)