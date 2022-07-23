TOKİ Gaziosmanpaşa evlerine nasıl başvuru yapılır? TOKİ Gaziosmanpaşa evleri kura ile mi yoksa açık artırma ile mi verilecek? Ev sahibi olmak isteyenler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle günümüzde ev fiyatları vatandaşların ulaşamayacağı seviyelere yükseldi. TOKİ vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. TOKİ'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'daki konutlarında 110 konutun satışı gerçekleşecek. TOKİ Gaziosmanpaşa evlerine başvurmak isteyenlerin sayısı ise bir hayli fazla.

TOKİ Gaziosmanpaşa evlerine nasıl başvuru yapılır? TOKİ Gaziosmanpaşa evleri kura ile mi yoksa açık artırma ile mi verilecek? Ev sahibi olmak isteyenler artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle günümüzde ev fiyatları vatandaşların ulaşamayacağı seviyelere yükseldi. TOKİ vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. TOKİ'nin İstanbul Gaziosmanpaşa'daki konutlarında 110 konutun satışı gerçekleşecek. TOKİ Gaziosmanpaşa evlerine başvurmak isteyenlerin sayısı ise bir hayli fazla.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi 12B Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşa edilen konutlar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. TOKİ tarafından inşa edilen konutların bulunduğu sitede bin 39 araç kapasiteli otopark, 15 bin metrekare yeşil alan, basketbol sahası, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, buhar banyosu, hamam ve sauna bulunuyor. Projede açık artırma ile satışa sunulan 110 daireye için yoğun ilgi gösteriyor.

TOKİ Gaziosmanpaşa evlerine nasıl başvuru yapılır?

Toplu Konut İdaresi mülkiyetinde bulunan İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Yenidoğan 796 konut Projesinde yer alan 110 adet konut 02 Ağustos 2022 ve İstanbul Beyoğlu Sütlüce 398 Konut Projesinde yer alan 75 adet konut 03 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek Açık Artırma (teklif alma) ile satışa sunulmuştur.

Satış işlemlerine yönelik reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir.

Açık Artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olup, başvurular/teminatlar anılan Bankanın tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecektir. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan Banka tarafından belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile yürütülecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş olan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;

- muhammen bedeli 2.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

- muhammen bedeli 2.500.000.- TL üstünde olanlar için 400.000.-(Dörtyüzbin) TL,

katılım teminatı ödendiğine dair dekont,

- T.C.Kimlik Kartı veya Fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Tüzel kişiler için vergi numarası,

- Vekaleten yürütülecek işlemlere ilişkin olarak;

Başvuru aşamasında; ilzama, teklif vermeye, ihaleye katılmaya, ihale bedelini ödemeye, tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname, Sözleşme imzalama aşamasında; İdarece satışa sunulan taşınmazlarsan satın almak üzere başvuruda bulunma, Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama, Satın alınan taşınmazın peşinatını ödeme ve borçlanma, Taksitlerini yatırma, Taşınmazı teslim alma, Damga vergisi, KDV, banka komisyonu ve vb. masrafları yatırma, Taşınmaza ilişkin tüm belgeleri düzenleme ve imzalama, Beyan ve taahhütlerde bulunma, TOKİ'den Gayrimenkul Satış sözleşmesi imzalayarak satın aldığım taşınmazın tapusunu adıma alma işlemleri ile ilgili gerekli belgeleri imzalamaya, işlemleri yürütmeye, tapu devri ile ilgili gerekli bedelleri ödemeye, Adıma Bankalarda Bankacılık sözleşmelerini, belgeleri/sözleşmeleri imzalamaya ve her nev'i hesap açtırma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri, (Alıcılar başvuru sırasında “Açık Artırma Satış Şartnamesi”ni imzalayacaklardır.)

TOKİ Gaziosmanpaşa evleri kura ile mi yoksa açık artırma ile mi verilecek?

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, açık artırmalar 2 Ağustos Salı ve 03 Ağustos Çarşamba 2022 günlerinde saat 10.30'da yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüzde 50 peşinat kalanı 120 ay vade ve yüzde 1 KDV ile bu fırsattan yararlanabilecek.

TOKİ Gaziosmanpaşa evleri başvuru ve satış süreci

BAŞVURU ALINMASI (BAŞVURU BEDELİNİN YATIRILMASI) 18 Temmuz 2022 – 02-03 Ağustos 2022

AÇIK ARTIRMA 02-03 Ağustos 2022

ALICI OLAMAYANLARIN TEMİNATLARININ İADE İŞLEMLERİ 09 Ağustos 2022

SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI İhale onayından sonra ayrıca bildirilecektir.