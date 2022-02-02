TOKİ Başakşehir Kayabaşı para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ başvuru harcı iadesi kaç günde yapılır? Ev sahibi olmak isteyenleri uygun şartlarda ev sahibi yapan TOKİ'nin Başakşehir-Kayabaşı'nda inşa ettiği projenin kura çekiliş yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı evlerine başvuru yapan adaylardan çeşitli oranlarda başvuru ücreti alınmıştı. Kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretinin ne zaman geri yatacağını araştırmaya başladı.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ başvuru harcı iadesi kaç günde yapılır? Ev sahibi olmak isteyenleri uygun şartlarda ev sahibi yapan TOKİ'nin Başakşehir-Kayabaşı'nda inşa ettiği projenin kura çekiliş yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı evlerine başvuru yapan adaylardan çeşitli oranlarda başvuru ücreti alınmıştı. Kura sonuçlarına göre hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru ücretinin ne zaman geri yatacağını araştırmaya başladı.

TOKİ evlerine başvurda bulunmak için öncelikle harç ücreti yani başvuru ücretini ödemek gerekiyor. Başvuru ücretini ödeyen binlerce kişi kura sonuçlarında kendi isimlerini göremeyince başvuru ücretlerinni ne zaman iade edileceğini merak eder oldu. TOKİ Başakşehir Kayabaşı evleri için noter huzudunda kura çekilişi 2 Şubat'ta yapıldı. Yüzlerce kişnin yüzü gülerken binlerce kişi de kura sonuçları ile üzüldü.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı para iadesi ne zaman yapılır?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçlarına göre konut satın almaya hak kazanamanayanlar para iadesinin ne zaman yapılacağını soruyor. Konut çıkmayanların başvuru bedelleri 04 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanların başvuru bedelleri ise 28 Şubat 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

TOKİ para iadesi kaç gün sonra yapılıyor?

TOKİ evlerini satın almak için başvuru ücreti yatıranlara para iadesi bir kaç gün içinde yapılıyor. Vatandaşlar bir kaç gün içinde hesaplarını kontrol edebilirler.

Her bütçeye uygun evler

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satılacak.

TOKİ evleri başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,

gerekmektedir.



Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;



1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin” ,

2. Kategori olan“En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın”

3. Kategori olan “Emekli Vatandaşlar”ın

4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.