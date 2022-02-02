TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları | TOKİ Kayabaşı - Hoşdere kura kazananlar isim listesi açıklandı mı? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı Hoşdere mevkiinde inşaatı tamamlanan projenin kura çekilişi 2 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ Başakşehir evlerine başvuran binlerce kişi kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki TOKİ Başakşehir-Kayabaşı kura sonuçları kazanan isim listesi açıklandı mı?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları | TOKİ Kayabaşı - Hoşdere kura kazananlar isim listesi açıklandı mı? TOKİ ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişiyi hayallerine kavuşturmaya devam ediyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı Hoşdere mevkiinde inşaatı tamamlanan projenin kura çekilişi 2 Şubat Salı günü gerçekleştirilecek. TOKİ Başakşehir evlerine başvuran binlerce kişi kura sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki TOKİ Başakşehir-Kayabaşı kura sonuçları kazanan isim listesi açıklandı mı?

TOKİ İtanbul'da dev projeye imza attı. Geçtiğimiz aylarda başlatılan projeye vatandaşların ilgisi oldukça büyüktü. İstanbul'un yükselen ve gelişen bölgelerinden Kayabaşı'nda inşa edilen konut projesinde kura çekilişi yapılacak. TOKİ Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere evleri için kura çekişi 2 Şubat Salı günü gerçekleşecek. Noter huzurunda çekilecek kura sonuçları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları internetten sorgulanabilecek. İstanbul'un en önemli TOKİ projelerinden biri Başakşehir'de yükseliyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı evlerine biblerce kişi başvurdu ve sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ Kayabaşı - Hoşdere kura kazananlar isim listesi

TOKİ Başakşehir Kayabaşı evleri için yapılan kura çekilişinin kazanan isimlerine https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinden erişebilirsiniz.

TOKİ Başakşehir satış fiyat listesi

TOKİ Başakşehir konutları birbirinden cazip ödeme imkanları ile vatandaşa sunuldu. 2+1 ve 3+1 evlerin fiyatlarına buraya tıklayrak ulaşabilirsiniz.

TOKİ Başakşehir evleri hakkında

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 1. Etap 652 Adet Konut ve 2. Etap 794 Adet Konut Projesi'nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 820 adet ve 3+1 nitelikli 492 adet olmak üzere toplamda 1.312 adet konut için hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası 08 Eylül 2021 tarihinde, 2+1 Konut Tipi için Saat 10:00'da, 3+1 Konut Tipi için Saat 15:00'de gerçekleştirilecek olan kura çekilişi, İdaremizin sosyal medya (FaceBook, Twitter, YouTube ve Instagram) hesaplarından canlı yayın ile yapılacaktır.

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 20 Eylül 2021 – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında, İstanbul Başakşehir Kayabaşı 1. Etap projesi hak sahipleri için T. Halk Bankası A.Ş İstanbul / Tümsan Sanayi Sitesi Şubesi, 2. Etap projesi hak sahipleri için T. Halk Bankası A.Ş İstanbul / Başakşehir Şubesi nezdinde imzalanacaktır.

TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlanmıştır. .