TOKİ arsa ev yaptırmak zorunlu mu? TOKİ arsaya ev yapılmazsa ne olur? Kaç yıl içinde ev yapmak gerekir? EV yapılmazsa arsa geri alınır mı? sorularının yanıtı TOKİ ilk evim arsa başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı vatandaşlar 'TOKİ arsa başvurusu yapayım çıkarsa bir kenarda yatırım olarak durur.' düşüncesi içinde. Peki TOKİ arsa çıkarsa ev yaptırmayanların elinden arsa geri alınır mı? TOKİ arsasına ev yaptırmak mecburi mi?

TOKİ arsa ev yaptırmak zorunlu mu? TOKİ arsaya ev yapılmazsa ne olur? Kaç yıl içinde ev yapmak gerekir? EV yapılmazsa arsa geri alınır mı? sorularının yanıtı TOKİ ilk evim arsa başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bazı vatandaşlar "TOKİ arsa başvurusu yapayım çıkarsa bir kenarda yatırım olarak durur." düşüncesi içinde. Peki TOKİ arsa çıkarsa ev yaptırmayanların elinden arsa geri alınır mı? TOKİ arsasına ev yaptırmak mecburi mi?

Bazı vatandaşlar TOKİ arsa başvurusunu ev yapma düşüncesi olmadan başvurabiliyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Başvuru sonrası ev yapılmaz ise ödediğiniz paranın bir miktarı kesilebilir.

TOKİ arsa ev yaptırmak zorunlu mu?

TOKİ arsa başvurusunda inşaat yapım süreleri ile ilgili şartlar mevcut ve bu şartlara uyma zorunluluğu var.

TOKİ arsaya ev yapılmazsa ne olur?

Arsa başvurusunda bazı şartlar var. İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlar da mevcut. Bu şartlara uyulmaz ise hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.

EV yapılmazsa arsa geri alınır mı?

İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

Kaç yıl içinde ev yapmak gerekir?

TOKİ arsa başvurusu yapıp kendilerine arsa çıkan vatandaşar 2 yıl içinde belirlenen şartlar doğrultusunda ev için girişimlere başlamaldır.