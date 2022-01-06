TOGG sedan fiyatı ne kadar? TOGG sedan ne zaman satışa çıkacak? Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin sedan modeli CES 2022 teknoloji fuarında tanıtıldı. TOGG sedanın bir teknoloji ürünü olmasından dolayı otomobil teknoloji fuarında yerini aldı. Tasarımı ve özellikleri ile fuarın en dikkat çeken ürünü olan yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacağı ise merak edilmeye başlandı. 2022'de üretime başlayacak olan TOGG'un 2023 yılının ilk aylarında satışa çıkması bekleniyor.

TOGG sedan fiyatı ne kadar? TOGG sedan ne zaman satışa çıkacak? TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı. Tanıtılıdğı ilk model ile arasında tasarım farkı oldukça dikkat çekiciydi. Türkiye'nin yüz yıllık hayalini gerçeğe dönüştümek için harekete geçen TOGG dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de "Transition Concept Smart Device" adını verdiği konsept otomobilini tanıttı. Tanıtımın ardından TOGG Sedan sosyal medyada gündem oldu. TOGG Sedanın satış fiyatı ve ne zaman satışa çıkacağı merak edilip araştırılmaya başlandı.

TOGG sedan fiyatı ne kadar?

TOGG'un Sedan modelinin satış fiyatı henüz belli olmadı. Ancak yapılan açıklamalara göre otomobil rakiplerine karşı rekabet edebilir bir fiyat skalasında olacak. TOGG Sedanın fiyatı vatandaşların ulaşılabilmesi gözetilerek belirlenecek.

TOGG SUV fiyatı ne kadar?

TOGG'dan satış fiyatına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak çeşitli yayın organlarında TOGG'un satış fiyatına dait çeşitli iddialar var. İşte o iddialar...

Otomotiv mecralarına göre yerli otomobiln fiyatı 200 bin liradan başlayacak. Bazı iddialara göre ise 250 bin fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca sedan modelde başlangıç fiyatı daha da düşük olabilir.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatına ilişkin açıklama yapan Fatih Altaylı "Baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması beklenebilir. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG'a sahip olabilirsiniz." dedi.

Bazı haberlerde ise TOGG'a paket özelliklerine göre fiyat biçildi. TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$), TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$), TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$) olarak fiyatlandırıldı.

TOGG sedan ne zaman çıkacak?

Fabrika kurulumu tamamlandıktan sonra TOGG'un üretimine geçilecek ve planlanan tarihe göre 2023 tarihinde ilk seri üretim tamamlanacak. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı değerlendirmede seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreğinde olacağını duyurmuştu.

TOGG Sedan CES 2022'de tanıtıldı

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES 2022'de dünya marka lansmanını gerçekleştirdi. Gözyaşlarını tutamayan Karakaş, "Daha iyisini yapacağız. Oyunun içerisinde bir oyuncu olduğumuzu söylemek için geldik. Oyunun içerisine dahil olduk ve hızla da ilerliyoruz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.