TOGG ne zaman satılacak? TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'nin otomobili projesinde geri sayıma geçildi. Gemlik'te TOGG fabrikasının inşaatı ise tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil almayı düşünenler planlarını şimdiden yaptı. Yapılan açıklamalara göre TOGG'un ilk üretimi 2022'nin sonunda banttan inecek. 2022 yılında da TOGG'un satışlarının başlaması bekleniyor.

TOGG ne zaman satılacak? TOGG satışa ne zaman çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? Türkiye'nin otomobili projesinde geri sayıma geçildi. Gemlik'te TOGG fabrikasının inşaatı ise tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil almayı düşünenler planlarını şimdiden yaptı. Yapılan açıklamalara göre TOGG'un ilk üretimi 2022'nin sonunda banttan inecek. 2022 yılında da TOGG'un satışlarının başlaması bekleniyor.

Yerli otomobil TOGG'da sona gelindi. TOGG'un Gemlik'teki fabirkasında işler tüm hızıyla devam ediyor. Tesisin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı. Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşılıyor. Boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda sürüyor. Boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajı yapıldı, 33 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı ve üretim hattı boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı. Gövde tesisinde ise 5 bin 350 ton çelik montajı yapıldı, 36 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 28 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

TOGG ne zaman satılacak?

TOGG'un fabrika temelini 18 Temmuz 2020 tarihinde atmıştı. TOGG fabrikasında üretimin 2022 yılında başlaması hedefleniyor. Değişen piyasa şartları nediyle şimdiden TOGG'a bir fiyat biçmek mümkün değil. 2 yıl sonra yollarda olması planlanan aracın piyasaya çıkmasına aylar kala fiyatı açıklanabilir.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek olan fabrikada ilk etapta 4.323 kişiye istihdam sağlanacak. 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk araç banttan inecek. İki sene sonra da bu yerlilik oranının yüzde 75'e çıkması hedefleniyor.

TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Otomobil tutkunları yerli otomobilin fiyatını merakla bekliyor. TOGG'un tanıtımından kısa süre sonra çeşitli satış fiyatları konuşuluyordu. Ancak TOGG'dan satış fiyatına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak çeşitli yayın organlarında TOGG'un satış fiyatına dait çeşitli iddialar var. İşte o iddialar...

Otomotiv mecralarına göre yerli otomobiln fiyatı 200 bin liradan başlayacak. Bazı iddialara göre ise 250 bin fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca sedan modelde başlangıç fiyatı daha da düşük olabilir.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatına ilişkin açıklama yapan Fatih Altaylı "Baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması beklenebilir. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG'a sahip olabilirsiniz." dedi.

Bazı haberlerde ise TOGG'a paket özelliklerine göre fiyat biçildi. TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$), TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$), TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$) olarak fiyatlandırıldı.

TOGG satışa ne zaman çıkacak?

Türkiye'nin Otomobili TOGG'un ne zaman satışa çıkacağı da bir başka soru işareti. Peki TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG'un fabrika kurulumu Gebze'de hızlı bir şekilde devam ediyor. Fabrika kurulumu tamamlandıktan sonra TOGG'un üretimine geçilecek ve planlanan tarihe göre 2022 tarihinde ilk seri üretim tamamlanacak.İlk seri üretimin bitmesi ile araçlar satışa sunulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.