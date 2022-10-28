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TIMETURK / GENEL / TOGG imza kampanyası bitti mi? TOGG imza ne zamana kadar? Yenilig'de ben de varım!

TOGG imza kampanyası bitti mi? TOGG imza ne zamana kadar? Yenilig'de ben de varım!

TOGG imza kampanyası bitti mi? 29 Ekim için TOGG imza kampanyası başlatıldı. 'Yenilig'de ben de varım' başlığıyla başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Yoğunluk nedeniyle girilemeyen site için 'TOGG imza kampanyası bitti mi?' soruları araştırılmaya başlandı. Peki ama TOGG imza ne zamana kadar? Yenilig'de ben de varım! detayları

11 Saat Önce
2022-10-28 14:39:55
TOGG imza kampanyası bitti mi? TOGG imza ne zamana kadar? Yenilig'de ben de varım!

TOGG imza kampanyası bitti mi? 29 Ekim için TOGG imza kampanyası başlatıldı. "Yenilig'de ben de varım" başlığıyla başlatılan kampanya büyük ilgi gördü. Yoğunluk nedeniyle girilemeyen site için "TOGG imza kampanyası bitti mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki ama TOGG imza ne zamana kadar? Yenilig'de ben de varım! detayları

TOGG imza kampanyası bitti mi?

29 Ekim Cmartesi günü Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (TOG) Bursa gemlik'te kurulan fabrikasının açılışını yapacak. 2019 yılından bugüne kadar yürütülen projenin sonuna gelindi.

Projeyi taçlandırmak adına yeni bir imza kampanyası başlatıldı. 29 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan açılışta, TOGG akıllı cihazın üzerinde imza atan kişilerin isimleri yer alacak. Kampanya yarına kadar devam edecek.

togg imza kampanyası twitter

TOGG imza nasıl yapılır?

İmza kampanyası detaylarına aşağıdaki haberden erişebilirsiniz.

TOGG imza nasıl atılır? Yenilikte bende varım isim yazdırma kampanyası
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