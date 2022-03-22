TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG kaç lira olacak? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da geri sayım başladı. Fabrika inşaatı tüm hızıyla devam ederken yetkililerde TOGG'un üretim sürecine ilişkin net tarihler gelmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklama ile yerli otomobil TOGG'u bekleyenleri heyecanlandırdı.

TOGG fiyatı ne kadar? TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG kaç lira olacak? sorusu otomobil tutkunları tarafından sıkça soruluyor. TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil TOGG satış fiyatı ne kadar? Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un temelleri 25 Haziran 2018'de atıldı. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yerli otomobil için düğmeye bassılmasının üzerindne 3 sene geçti. TOGG'un piyasaya çıkması merakla beklenirken yetkililerden de son açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TOGG ne zaman üretilecek?

Avrupa'nın ilk doüuştan elektrikli otomobili unvanına sahip olacak TOGG'un yollara çıkmasına az bir süre kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı. Kacır Kacır, "Milletimizin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği Türkiye'nin otomobili projesi bizim şu an odağımızda. Yıl sonu itibariyle artık Türkiye'nin otomobili TOGG üretime başlamış olacak. Son günlerde sosyal medyada eksi 40 derece soğuklarda yoğun kar, buzlanma şartlarında yapılan testlerin videoları da büyük bir ilgi gördü. Bu testlerin hepsinde de TOGG çok başarılı" diye konuştu.

Yerli otomobil TOGG kaç lira olacak?

TOGG'un üretimi 2022 sonunda başlayacak. Döviz kurlarında yaşanan oynaklık ve otomobil piyasaında arz talep ve çip krizi nedeniyle yaşanan sıkıntılar nedeniyle TOGG fiyatını şimdiden belirlemek pek mümkün değil.

TOGG fiyatı ne kadar?

Otomotiv mecralarına göre yerli otomobiln fiyatı 200 bin liradan başlayacak. Bazı iddialara göre ise 250 bin fiyat etiketine sahip olacak. Ayrıca sedan modelde başlangıç fiyatı daha da düşük olabilir.

Şirket CEO'su Gürcan Karakaş, aracın maliyetinin Kasım 2021 tarihi itibarıyla 40.000 € olduğunu açıkladı. Vergilerle birlikte aracın satış fiyatının 1.000.000 ₺'yi geçeceği düşünülüyor.

Yerli otomobil TOGG'un fiyatına ilişkin açıklama yapan Fatih Altaylı "Baz fiyatın 25 bin dolar karşılığı bir seviyede olması beklenebilir. 30-35 bin dolar karşılığında ise iyi bir TOGG'a sahip olabilirsiniz." dedi.

Bazı haberlerde ise TOGG'a paket özelliklerine göre fiyat biçildi. TOGG boş paket fiyatı: 180.000 TL (25.000$), TOGG dolu paket fiyatı: 216.000 TL (30.000$), TOGG full paket fiyatı: 252.000 TL (35.000$) olarak fiyatlandırıldı.

Yerlilik oranı yüzde 75'e çıkacak

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek olan fabrikada ilk etapta 4.323 kişiye istihdam sağlanacak. 2022 sonunda yüzde 51 yerlilik oranına sahip ilk araç banttan inecek. İki sene sonra da bu yerlilik oranının yüzde 75'e çıkması hedefleniyor.

TOGG nedir?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu veya kısaca TOGG, Türkiye merkezli bir otomobil üretici şirkettir. Şirket, fikrî mülkiyet haklarına sahip olduğu ilk otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır hâle geleceğini açıkladı.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar, Kasım 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019'da Kök Grubunun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019'da şirket merkezi Şişli, İstanbul'dan Gebze, Kocaeli'ne taşındı. Şirketin CEO'su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022'de satışa çıkacağını açıkladı. Togg Yerli Otomobilin SUV ve sedan modelleri 27 Aralık 2019'da yapılan bir basın toplantısında tanıtıldı. Aracımız TOGG'un gövde tasarım çalışması İtalyan tasarım devi Pininfarina ile birlikte yapıldı.

Togg'un elektrikli otomobil üretimi için Gemlik, Bursa'da 22 milyar TL maliyetle fabrika kuracağı açıklandı. Fabrika için proje bazlı devlet yardımı verileceği duyuruldu. 21 Mayıs 2020'de fabrika için ilk kazma vuruldu. Ağustos 2020'de şirketin Togg markasıyla üretim yapmasına karar verildi. 18 Aralık 2021 tarihinde Togg'un yeni logosu tanıtıldı. 6 Ocak 2022 de Amerika'da CES 2022 etkinliğinde yerini aldı ve lansman gerçekleştirdi. Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.