Todd Boehly kimdir? Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ne iş yapıyor? Todd Boehly Chelse kulübünü ne kadara satın aldı? İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin sahibi Abramoviç, oligarklara yönelik yaptırım kararlarından sonra kulübü satacağını duyurmuştu. Uzun süren pazarlıklardan sonra Chelsea kulübünün ABD'li iş insanı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyuma satılması için anlaşıldı. Todd Boehly'in kim olduğu da spor severler tarafından merak edilmeye başlandı. Todd Boehly spor camiasına çok uzak bir isim değil.

Todd Boehly kimdir? Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ne iş yapıyor? Todd Boehly Chelse kulübünü ne kadara satın aldı? soruları spor severler tarafından son zamanlarda sıkça sorulmaya başlandı. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea'nin yen sahibi belli oldu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından batılı ülkeler Rus ekonomisini ve finasını hedef alan bir takım yaptırımları devreye soktu. Bu yaptırımlardan Rıus oligarklar da nasibini aldı. Pek çok Rus oligarkınb AB ülkelerine girişi yasaklandı, mal varlıklarına el konuldu. En tanındık oligarklardan biri olan Roman Abramoviç de yaptırımlar karşısında Chelsea kulübünü satacağını açıklamıştı. Satışa dair beklenen gelişme nihayet duyuruldu. Amerikalı milyarder Todd Boehly ile yapılan görüşmelerden olumlus sonuç çıktı. Chelsea'nin yeni sahibi Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum olacak.

Todd Boehly kimdir?

Todd Boehly ABD'li iş insanı ve milyarderdir.

Todd Boehly ile Chelsea kulübünün yeni sahibidir.

Rus iş insanı Roman Abramovich, Chelsea kulübünü 4.67 milyar euroya Amerikalı Todd Boehly'le sattı.

Todd Boehly Amerikalı bir iş adamıdır. Greenwich, Connecticut merkezli bir holding şirketi olan Eldridge Industries'in kurucu ortağı, başkanı, CEO'su ve kontrol üyesidir. Ekim 2021 itibariyle Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin geçici CEO'su.

Boehly, Los Angeles Dodgers'ın %20'sine sahip ve aynı zamanda Los Angeles Sparks'ın da bir parçası. 2019'da Todd Boehly, İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi 3 milyar dolara satın almak için bir girişimde bulundu, ancak o sırada sahibi olan Rus milyarder kralı Roman Abramovich devralma teklifini reddetti. Boehly, fantezi spor şirketi DraftKings ve e-spor organizasyonu Cloud9'un sahibidir.

Boehly ayrıca WNBA ekiplerinden Los Angeles Sparks'ın da kısmi sahibi.

Boehly ve Mark Walter, Temmuz 2021'de Philip Anschutz'dan Los Angeles Lakers'ın %27 hissesini satın aldı. Şubat 2021 itibariyle, Lakers tahmini değeri 5,14 milyar dolar ile NBA'deki en değerli üçüncü takımdı.

Todd Boehly, NBA ekibi Los Angeles Lakers'ta da hisse sahibi. Birçok alanda yatırımları bulunan iş insanı, daha önce Lakers'ın %27'lik hissesini satın almış ve dikkat çekmişti.

Todd Boehly, Chelsea ile ilk kez bir futbol kulübüne mali yatırımda bulundu.

6 Mayıs'ta Chelsea Futbol Kulübü, "Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter ve Hansjoerg Wyss'in Kulübü satın alma teklifini kabul ettiklerini doğruladı. Anlaşma Mayıs 2022'nin sonundan önce tamamlanacak.

Chelsea'nin sahibi Todd Boehly ne iş yapıyor?

Todd Boehly ABD ağırlıklı olamak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren bir iş insanıdır.