Tirşik otunun öyle zararları var ki!

Farklı yörelerde tırşık, tırşik ya da trişik gibi adlarla da bilinen tirşik otu yaban pancarı, zehirli pancar, gavur pancarı, yılan yastığı ve yılan pancarı olarak da tanınır. Özellikle kış aylarında çorbası sık sık yapılan tirşik otu insan vücuduna oldukça yararlıdır. Gelin tirşik otunun vücudumuza sağladığı faydaları öğrenelim...



Tirşik otu Akdeniz ikliminin hakim olduğu alanlarda kendi kendine yetişir. Adana, Osmaniye gibi yörelerimizde oldukça sık tüketilir. En meşhur olduğu yer Kahramanmaraş, Andırın bölgesidir. Hatta o yörede tirşik otu "Andırın Doktoru" olarak da tanınır. Tirşik otu asla yenmez. Çünkü çok zehirli bir bitkidir. Çorbasının da mutlaka tarifine uygun bir şekilde, özen göstererek ve hatta önceden çok defa deneyim kazanmış insanlar tarafından hazırlanması önerilir.

Tirşik otunun vücudumuza ne gibi bir faydası var?

Tirşik otu vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Doğal bir ateş düşürücüdür, bu yüzden kış hastalıklarına karşı vücudu destekler. Güçlü antioksidan özelliklere sahip olan tirşik otu, vücudu zararlı maddelerden temizler ve birçok kanser türüne karşı vücudu korur. Vücutta oluşan yaraların iyileşme sürecine hız kazandırır. Kan basıncının ve kan şekerinin dengelenmesini sağlar, bu özelliği sayesinde yüksek tansiyon ve şeker hastalığı (diyabet) gibi sağlık problemlerine karşı olumlu etkiler gösterir.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olur, hazımsızlık sorununu ortadan kaldırır. Gastrite karşı vücudu destekler. İştah açıcı özelliğe de sahiptir. Fakat kalorisi çok azdır.

Böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Taş ve kum oluşumunun önüne geçer. Kemik ve kas sağlığını destekler. Kemik erimesi, kas ağrısı gibi sorunların yaşanmasını önler. İdrar söktürücü özelliklere sahiptir, idrar yolu enfeksiyonlarının iyileşme sürecini hızlandırır.

Halk arasında tirşik otundan hazırlanan çorba yıl içinde yedi kez tüketilirse o yıl bir daha hastalık yüzü görülmeyeceğine inanılır.

Tirşik otunun zararı var mı?

Tirşik otu toplanma ellerde yanma, kaşıntı, kabarcık oluşuma sebep olabilen zehirli etkilere sahiptir. Bu yüzden doğrudan temastan kaçınmak gerekir. Bu zehirli etkiler tirşik otu çiğ yendiğinde ağızda da oluşur. Ayrıca mide bulantısı, kusma, ishal, kalp ritminde bozulmalar ve zehirlenme nedeniyle ölümlere neden olabilir. Bu yüzden tirşik otu uzun süre haşlanarak ve mayalandırarak tüketilir. Aşırı tüketilmesi yanlıştır, ishale neden olur. Bu yüzden sene içerisinde yedi kez tüketilmesi idealdir.

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