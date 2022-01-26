Tiquinho kimdir? Tiquinho hangi takımda oynuyor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Tiquinho Soares'in yeni kadrosu belli oldu.
Brezilyalı forvet Tiquinho Soares'in yeni takımı belli oldu. Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor ile de ilgilenen 30 yaşındaki Tiquinho, Yunan Olympiakos takımıyla 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Portekiz'de yıldızı parlayan Tiquinho, Porto'dan Çin ekibi Tianjin Tiger'a transfer olmuştu. Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Brezilyalı forvet Avrupa arenasına geri döndü ve Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
Tiquinho Soares 17 Ocak 1991 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.87 boyundaki futbolcunun kulübü Olympiakos ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Kulüp kariyerinde 248 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 100 gol ve 25 asist kaydetti.
Kariyerine Brezilya Ligi'nde başlayan golcü futbolcu, Porto, Nacional, Guimares gibi takımların formasını giydi.
Tiquinho Soares'in Transfermarkt'daki güncel değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
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