Tiquinho kimdir? Tiquinho hangi takımda oynuyor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Tiquinho Soares'in yeni kadrosu belli oldu.

Brezilyalı forvet Tiquinho Soares'in yeni takımı belli oldu. Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor ile de ilgilenen 30 yaşındaki Tiquinho, Yunan Olympiakos takımıyla 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Portekiz'de yıldızı parlayan Tiquinho, Porto'dan Çin ekibi Tianjin Tiger'a transfer olmuştu. Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Brezilyalı forvet Avrupa arenasına geri döndü ve Olympiakos ile sözleşme imzaladı.