Timsah Celil kimdir? Çukur'un Timsah Celil nereli? Ahmet Yılmaz kimdir?

Çukur'da hayat verdiği Timsah Celil rolüyle adından söz ettiren Ahmet Melih Yılmaz, Show TV'nin sevilen dizisi Cam Tavanlar'da Şinasi karakterini canlandırıyor.

2018- 9 Mart 2020 arasında "Timsal Celil" karakterine hayat vermiştir. Timsah Celil, Çukur'un 92. bölümünde ölerek diziden ayrılmıştır.

2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz, son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinasi karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Ahmet Yılmaz, 1989 yılında Ankara dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Ahmet Melih Yılmaz 32 yaşındadır.

Ankara Üniversitesini kazandı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tiyatro alanında deneyim sahibi olan Yılmaz "Woyzeck Masalı" adında Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu sayesinde performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştır. Yılmaz, "ahmelish" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapmaktadır.

Tiyatro oyunlarının dışında dizi ve film projelerinde de yer alan Ahmet Melih Yılmaz, Hatırla Gölül ve Çukur dizilerinde rol almıştır. Reyting rekorları kıran "Çukur" dizisinde Yılmaz, "Timsah Celil" karakterine hayat vermiştir.

Şimdilerde ise Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın başrolünü paylaştığı "Cam Tavanlar" dizisiyle ekranlarda olacaktır. .