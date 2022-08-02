THY kabin memuru (hostes) yaş sınırı kaç oldu? THY hostes olmak için yaş sınırı yükseltildi mi? THY hostes olma yaş sınırı 39 mu oldu? Türkiye'nin en prestijli firmalarından biri olan Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev almak isteyen ancak yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamayanları sevindiren açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat THY kabin memuru (hostes) alımında yaş sınırının yükseltildiğini açıkladı. Peki THY kabin memuru başvuru yaş sınırı kaç oldu?

THY kabin memuru (hostes) yaş sınırı kaç oldu? THY hostes olmak için yaş sınırı yükseltildi mi? THY hostes olma yaş sınırı 39 mu oldu? Türkiye'nin en prestijli firmalarından biri olan Türk Hava Yolları'nda kabin memuru olarak görev almak isteyen ancak yaş sınırı nedeniyle başvuru yapamayanları sevindiren açıklama geldi. Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat THY kabin memuru (hostes) alımında yaş sınırının yükseltildiğini açıkladı. Peki THY kabin memuru başvuru yaş sınırı kaç oldu?

Pek çok kişi Türk Hava Yollar bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunuyor. THY ucaçlarında görevlendirilmek üzere her yıl yüzlerce kabin memuru alımı yapılıyor. Bu ilanlara başvurlar ise oldukça fazla. Yaş sınırı nedeniyle THY kabin memuru iş ilanlarına başvuramayanları yakından ilgilendiren açıklama Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan geldi. Bolat THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

THY kabin memuru (hostes) yaş sınırı kaç oldu?

Bilindiği üzere daha önce THY kabin memuru alımında yaş sırını 30'du. Ancak yeni güncelleme ile bu yaş daha da yukarı çekildi. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat konuya dair resmi LinkedIn hesabından nemli açıklamalarda bulundu. Gelen açıklamalara göre THY kabin memuru olabilmek için yaş sınırı 39'a çıkartıldı.

THY hostes olmak için yaş sınırı yükseltildi mi?

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kişiye "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" diye cevap verdi.