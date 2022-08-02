THY 299 TL bilet kampanyası hangi tarihler arasında? THY ucuz bilet kampanyası bitti mi? THY 300 TL bilet kampanyası son gün ne zaman? Yurt içinde yakın zamanda seyahat etmek isteyenleri sevindiren duyuru THY tarafından yapıldı. Türk Hava Yolları yayımladığı bir duyuru ile bilet kampanyası başlatıldığını açıkladı. 299,99 TL'den başlayan biletleri almak isteyenler kampanyanın hangi tarihler arasında geçerli olduğunu araştırıyor. İşte THY ucuz bilet kampanyasına dair detaylar...

THY 299 TL bilet kampanyası hangi tarihler arasında? THY ucuz bilet kampanyası bitti mi? THY 300 TL bilet kampanyası son gün ne zaman? Yurt içinde yakın zamanda seyahat etmek isteyenleri sevindiren duyuru THY tarafından yapıldı. Türk Hava Yolları yayımladığı bir duyuru ile bilet kampanyası başlatıldığını açıkladı. 299,99 TL'den başlayan biletleri almak isteyenler kampanyanın hangi tarihler arasında geçerli olduğunu araştırıyor. İşte THY ucuz bilet kampanyasına dair detaylar...

Ülkemizin en prestijli markalarından biri olan Türk Hava Yollar yurt içinde seyahat etmeyi düşünenleri sevindiren bir açıklamada bulundu. THY'den gelen açıklamaya göre uygun ücrete sınırlı koltukta geçerli olan biletlerin satışına başlanıyor. 299,99 TL'den başlayan fiyatlarla bilet sahibi olmak isteyenler kampanyanın detaylarını merak ediyor.

THY 299 TL bilet kampanyası hangi tarihler arasında?

Türk Hava Yolları ile iç hatlarda uçmak isteyenleri sevindiren bir duyuru geldi. 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında geçerli olacak olan bilet alımlarında 299 TL'den başlayan kampanyalı biletlerden yararlanmak mümkün olabilecek. Sınırlı sayıda koltukta geçerli olan indirimli biletlere ilgi oldukça fazla.

THY ucuz bilet kampanyası bitti mi?

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre kampanyalı biletlerden yararlanmak isteyenler 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Bir yandan yeni açılan havalimanlarımıza kanat açarken diğer yandan misafirlerimize ayrıcalıklı fiyatlarla uçma imkanı tanıyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve en değerli markası olarak gökyüzünü daha ulaşılabilir hale getirmeye devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

299 TL THY bilet kampanyası AnadoluJet uçaklarında geçerli mi?

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.