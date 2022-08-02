THY 299 TL indirimli bilet ne zaman, hangi tarihler arasında alınır? THY 299 TL bilet hangi uçuşlarda var? Hangi iller için geçerli? Türk Hava Yolları'ndan yurt içi seyahat yapmayı düşünenler için ucuz bilet kampanyası başlattı. THY tüm iç hat uçuşlarında 299 TL'den başlayan fiyatları satışa sundu. Kısa sürede tükenmesi beklenen biletlere vatandaşların ilgisi oldukça fazla. THY 299 TL indirimli uçak bileti nasıl alınır? sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Türk Hava Yolları'ndan yurt içi uçuş bileti almayı düşünenleri sevindiren açıklama geldi. THY tüm iç hat uçuşlarında 299,99 liradan başlayan fiyatlarla yut içi bilet satışlarına başladı. Büyük ilgi gören kampanya sonrası 299 TL'ye bilet almak isteyenler THY 299 TL indirimli bilet ne zaman, hangi tarihler arasında alınır? THY 299 TL bilet hangi uçuşlarda var? THY 299 TL ucuz bilet hangi iller için geçerli? soruları sorulmaya başlandı. Kısa sürede tükenmesi beklenen biletlere vatandaşlardan ilgi oldukça fazla.

THY 299 TL indirimli bilet ne zaman, hangi tarihler arasında alınır?

Türk Hava Yolları (THY) iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası başlattı. Tüm iç hat uçuşlarında geçerli olan bilet kampanyasında 299 TL'ye bilet almak isteyenler kampanyanın ahngi tarihler arasında geçerli olduğunu merak ediyor. Kampanya 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında tüm iç hat uçuşlarında geçerli olacak. Bilet fiyatı ise 299 TL'den başlayacak. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 2 ve 3 Ağustos 2022 tarihlerinde satın alacakları biletler ile 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299,99 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

THY 299 TL bilet hangi uçuşlarda var?

THY 299 TL bilet kamoanyası tüm iç hat uçuşlarında geçerli olacak. Ancak kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli. THY'nin kampanyasından yararlanmak için acele etmekte fayda var.

Hangi iller için geçerli?

Sadece THY tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olan kampanyalı biletler, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılan uçuşlarda, THY codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak. ​​​​​​​Vatandaşlar kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

THY nedir?

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'nin ulusal hava yolu şirketidir. Türk Hava Yolları'nın merkezi İstanbul'dadır. Türk Hava Yolları'nın uçuş ağı Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika, Kuzey ve Güney Amerika'ya kadar uzanmaktadır. 2015 yılında 61,2 milyon, 2018 yılında 75,2 milyon, 2019 yılında 74,2 milyon yolcu taşımıştır.

Amerikalı havacılık derecelendirme kurumu AviRate tarafından 2018 yılında verilen 5 yıldızlı küresel hava yolu ödülünü günümüze kadar taşımakta.

Skytrax'ın 2016 ödüllerine göre arka arkaya 6. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu seçilmiştir. Ayrıca pek çok alanda yüksek dereceler elde etmiştir. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları; 127 ülkede, 49'u iç hat, 243'ü dış hat olmak üzere 292 şehir ve 300 havaalanına uçmaktadır. Bu geniş uçuş ağı sayesinde dünyanın en çok ülkesine sefer düzenleyen havayolu unvanına sahiptir.

24 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait %49,12 oranındaki hissenin Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi kararlaştırılmıştır. Hisselerinin %50,88'i halka açıkken %<0,01'ı ise .C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkisindedir.