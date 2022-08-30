Thodex'in kurucusu Fatih Özer ne kadar ceza aldı? Thodex dolandırılan paralara ne oldu? Thodex paraları geri verecek mi?

Thodex'in kurucusu Fatih Özer ne kadar ceza aldı? Kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk polisi tarafından yakalandı. Peki ama Özer'e parayı kaptıranlar paralarını geri alabilecek mi? Özer Türkiye'ye ne zaman gelecek? Thodex dolandırılan paralara ne oldu? Thodex paraları geri verecek mi? İşte yanıtı!

Kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer Arnavutluk polisi tarafından yakalandı. Peki ama Özer'e parayı kaptıranlar paralarını geri alabilecek mi? Özer Türkiye'ye ne zaman gelecek? Thodex dolandırılan paralara ne oldu? Thodex paraları geri verecek mi? İşte yanıtı!

Thodex'in kurucusu Fatih Özer ne kadar ceza aldı?

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı. Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Özer'in Vlora'da yakalandığını aktardı. Aynı zamanda kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiği de belirtildi.

İnterpol Daire Başkanlığının, Fatih Özer'in Türkiye'ye getirilmesi için iade işlemlerine başladığı bilgisi verildi. Özer'in Türkiye'ye getirilmesini ardından dava süreci başlayacak. Yargı sürecinden sora da Fatih Özer'in ne kadar ceza alacağı kesinleşecek.

Thodex dolandırılan paralara ne oldu?

Kripto para borsası Thodex için soruşturma başlatıldı. Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli için iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede, Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istendi.

Dosyada 2027 kişinin 'şikayetçi' sıfatıyla yer aldığı ve 356 milyon lira zarar oluştuğu biliniyor.

Thodex dolandırıcılığı için kaç kişi şikayette bulundu?

Faruk Fatih Özer ile ağabey Güven Özer ve abla Serap Özer'in de bulunduğu 21 kişi 'şüpheli', 2027 kişi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Söz konusu dolandırıcılıktan 356 milyon lira olduğu aktarıldı.

Thodex paraları geri verecek mi?

Özer2in ülkeye getirilmesi ve dava sürecinin başlatılmasının ardından para iadesine ilişkin sorular yanıt bulacak. Detaylar bekleniyor.