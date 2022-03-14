TFF yayın paketleri hangileri? Süper Lig yayın ihalesi paketleri içeri nedir? TFF yayın ihalesi paketlerinde hangi maçlar var? Süper Lig yayın paketlerini hangi kanal alacak? TFF yayın ihalesini kim kazandı? TFF'den geçen hafta yapılan açıklamada yayın ihalesine ilişkin imza hakkının Saran Grup ve TRT'ye geçtiği açıklanmıştı. Taraflara imza için verilen son tarih 14 Mart saat 17.00 olduğu açıklanmıştı. 14 Mart Pazartesi günü Saran Grup'tan flaş açıklama geldi. Açıklamada 'Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz.' denildi.

TFF yayın paketleri hangileri? Süper Lig yayın ihalesi paketleri içeri nedir? TFF yayın ihalesi paketlerinde hangi maçlar var? Süper Lig yayın paketlerini hangi kanal alacak? TFF yayın ihalesini kim kazandı? TFF'den geçen hafta yapılan açıklamada yayın ihalesine ilişkin imza hakkının Saran Grup ve TRT'ye geçtiği açıklanmıştı. Taraflara imza için verilen son tarih 14 Mart saat 17.00 olduğu açıklanmıştı. 14 Mart Pazartesi günü Saran Grup'tan flaş açıklama geldi. Açıklamada "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz." denildi.

Süper Lig yayın haklarına ilişkin süreç devam ediyor. TFF geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Digitürk'ün imzaya gelmediği için ikinci en yüksek teklif veren kuruluşlar olması nedeniyle imza hakkının Saran Grup ve TRT'ye geçtiğini duyurmuştu. 5 pakete en iyi ikinci teklifi veren Saran'a ve 2 pakete en iyi teklifi yapan TRT'ye 14 Mart saat 17.00'ye kadar yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için süre verildi.

Süper Lig yayın paketlerini hangi kanal alacak?

Süper Lig maçlarının yeni sezonda hangi kanalda ve platformda yayınlanacağı merakla bekleniyor. Saran Grup'tan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Açıklamada "Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzalamış, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye teslim etmiş bulunuyoruz. SüperLig TV proje ve vizyonunun da halen kuvvetle arkasındayız." denildi.

Süper Lig yayın ihalesi paketleri içeri nedir?

TFF yayın paketleri 5 bölümden oluşuyor. İçeriklerine göre değişen yayın paketleri Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 olarak adlandırılıyor.

TFF Süper Lig yayın paketinde hangi maçlar var?

PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları



PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları



PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı



PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı