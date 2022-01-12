Temmuzda maaşlara zam yapılacak mı? Temmuz ayında çalışanlara ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışanları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında 'Temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz.' dedi. Bu açıklama 'çalışanlara temmuzda ek zam yapılabilir' anlamı çıkartıldı. Peki gerçekten de Temmuz'da işçilere ve asgari ücretlilere zam yapılacak mı?

Temmuzda maaşlara zam yapılacak mı? Temmuz ayında çalışanlara ek zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışanları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında "Temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz." dedi. Bu açıklama "çalışanlara temmuzda ek zam yapılabilir" anlamı çıkartıldı. Peki gerçekten de Temmuz'da işçilere ve asgari ücretlilere zam yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan çalışanları da heyecanlandıran açıklamasını yaptı. Erdoğan "Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz." dedi. Erdoğan çalışanları da heyecanlandıracak çok önemli açıklamayı yaptı.

Temmuzda maaşlara zam yapılacak mı?

Erdoğan gerek duyuması halinde Temmuz'da çalılşanların durumunun yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz. Sen geriden geliyorsun."

Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha mı yapılacak?

Erdoğan'ın açıklaması milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Enflatyon oranlarına göre çalışanların durumunun yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Memurlar Temmuz'da zam alıyor

Milyonlarca memur Temmuz ayında ikinci 6 aylık zam oranları doğrultusunda maaşlarını zamlı alacak. Asgari ücretliler ve diğer çalışanlar temmuz ayında zam almıyordu. Erdoğan'ın açıklaması milyonlarca çalışanın kafasında soru işaretleri oluşturdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.