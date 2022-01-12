Temmuz'da çalışanlara yeni zam yapılacak mı? Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha mı yapılacak?

Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha mı yapılacak? Temmuz'da çalışanlara yeni zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan enflasyon ile mücadelenin devam edeceğini belirtti ve gerek görülmesi halinde Temmuz ayında çalışanlara yeni zammın gündeme gelebileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından tüm çalışanlar Temmuz'da yeni zam mı yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Peki temmuz asgari ücrete zam gelecek mi? Enflasyon yüksek çıkarsa temmuzda işçilere çalışanlara ek zam yapılacak mı?

Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha mı yapılacak? Temmuz'da çalışanlara yeni zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan enflasyon ile mücadelenin devam edeceğini belirtti ve gerek görülmesi halinde Temmuz ayında çalışanlara yeni zammın gündeme gelebileceğini belirtti. Bu açıklamanın ardından tüm çalışanlar Temmuz'da yeni zam mı yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Peki temmuz asgari ücrete zam gelecek mi? Enflasyon yüksek çıkarsa temmuzda işçilere çalışanlara ek zam yapılacak mı?

Erdoğan'dan vatandaşları ilgilendiren çok kritik açıkalamalar geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan "Ülkemizde enflasyon sorunu elbette vardır. Buna ek olarak kur sorunuyla boğuşmuştur. Döviz kurunda olduğu gibi ekonomimizin gerçekleriyle uyuşmayan bir enflasyon vardır. En kısa zamanda bunun önüne geçeceğiz." dedi. Erdoğan çalışanları da heyecanlandıracak çok önemli açıklamayı yaptı. Erdoğan çalışanalra gerek duyuması halinde Temmuz'da çalışanların durumunu yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Temmuz'da çalışanlara yeni zam yapılacak mı?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Milletimizin hiçbir ferdini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki temmuz ayında enflasyona bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bay Kemal çıkmış konuşuyor, bu iş bizim işimiz. Sen geriden geliyorsun."

Temmuz ayında asgari ücrete bir zam daha mı yapılacak?

Erdoğan'ın açıklaması milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Enflatyon oranlarına göre çalışanların durumunun yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Memurlar Temmuz'da zam alıyor

Milyonlarca memur Temmuz ayında ikinci 6 aylık zam oranları doğrultusunda maaşlarını zamlı alacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.