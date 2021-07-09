Temmuz öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Sözleşmeli-Kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? Öğretmen ek ders ücret zammı ne kadar? Haziran enflasyonunun belli olması ile milyonlarca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı oranı netlik kazandı. Öğretmenlerin ek ders ücretlerine de güncelleme yapıldı. Pahalılık ve geçim sıkıntısı ile mücadele eden öğretmenlerin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlıyor. Peki 2021-2022 öğretmen ek ders ücretleri kaç para oldu? Öğretmen Temmuz ek ders fiyatı ne kadar? İşte öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılan temmuz zammı...

Temmuz öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu? Sözleşmeli-Kadrolu öğretmen ek ders ücreti ne kadar oldu? Öğretmen ek ders ücret zammı ne kadar? Haziran enflasyonunun belli olması ile milyonlarca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı oranı netlik kazandı. Öğretmenlerin ek ders ücretlerine de güncelleme yapıldı. Pahalılık ve geçim sıkıntısı ile mücadele eden öğretmenlerin bir nebze de olsa rahat nefes almasını sağlıyor. Peki 2021-2022 öğretmen ek ders ücretleri kaç para oldu? Öğretmen Temmuz ek ders fiyatı ne kadar? İşte öğretmenlerin ek ders ücretlerine yapılan temmuz zammı...

Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak Temmuz zammı belli oldu. Temmuz enflasyon rakamları ile memur ve emeklilere yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Öğretmenler de Temmuz'da alacakları yüzde 8.45 oranında zam ile birlikte ek ders ücretlerine de artış yapıldı. 2021-2022 döneminde ek ders ücreti zamlı olacak. Peki kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen ek ders ücretleri ne kadar oldu?

Temmuz kadrolu ve sözleşmelei öğretmen ek ders ücretleri

Kadrolu ve sözleşmeli öğretmenler yeni ek ders ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Ek ders ücretleri öğretmenlerin geçim sıkıntısında bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlıyor. İşte 2021 yılı ikinci altı ayı için kadrolu ve sözleşmeli öğretmen net ek ders ücretleri;

2021 Temmuz Ücretli Öğretmen Ek Ders Ücreti

Brüt: 25,17

Net %15: 21,46

Net %20: 20,37

Net %27: 18,36

2021 Temmuz Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Ücreti

Brüt: 25,17

Net %15: 18,21

Net %20: 17,13

Net %27: 15,61

2021 Ocak Net Ek Ders

Kadrolu/Ücretli Öğretmen 19,49 TL

Sözleşmeli Öğretmen 16,73 TL

Ek ders nedir?

Ek dersler öğretmenlerin aldıkları maaşı yükselten önemli kalemlerden biridir. Öğretmenler haftalık 15 saat derse girereek maaş karşılığında görev yapmış olurlar. Ancak 15 saat dersin üzerined derse girdikleri zaman ders sayısı başına ek ders ücreti alırlar. Ek dersler aylık olarak öğretmenlerin hesabına yatırılır. Ek ders ücretleri kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlerin geçim sıkıntısı mücadelesinde bir nebze de olsa rahat nefes alamlarını sağlar.

Temmuz zamları belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca kişinin alacağı zam oranı da netlik kazandı. 2021'in ikinci 6 ayında memur ve emekli maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapılacak. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi.

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