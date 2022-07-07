Temmuz maaş bordrosu neden çıkmadı? E-Bordro neden yayınlanmadı? Öğretmen, Polis, Hemşire Temmuz zamlı maaş e-bordro ne zaman çıkacak? sorularına yanıt milyonlarca memur tarafından aranıyor. İnternette Temmuz ayı maaş bordrosunu kontrol etmek isteyen öğretmenler maaş bordrolarının sistemde olmadığını görünce oldukça şaşırdı. Normal şartlar altında maaş yatmasına bir gün kala e-bordro sistemde görünüyordu. 8 Temmuz'da maaşlarını alacak olan memurlar e-bordroların neden hala çıkmadığını ve ne zaman çıkacağını araştırıyor.

Temmuz maaş bordrosu neden çıkmadı? E-Bordro neden yayınlanmadı? Öğretmen, Polis, Hemşire Temmuz zamlı maaş e-bordro ne zaman çıkacak? sorularına yanıt milyonlarca memur tarafından aranıyor. İnternette Temmuz ayı maaş bordrosunu kontrol etmek isteyen öğretmenler maaş bordrolarının sistemde olmadığını görünce oldukça şaşırdı. Normal şartlar altında maaş yatmasına bir gün kala e-bordro sistemde görünüyordu. 8 Temmuz'da maaşlarını alacak olan memurlar e-bordroların neden hala çıkmadığını ve ne zaman çıkacağını araştırıyor.

2022 Temmu ayında memurlara yapılacak zam oranı belli oldu. Milyonlarca memurun maaşına Temmuz-Aralık döneminde yüzde 42 zam yapılacak. Maaşlarınınn, kesinti ve yan gelirlerle ne kadar olacağını merak eden memurlar e-bordrolarını kontrol etmeye başladı ancak e-bordolar sistemde görünmedi.

Temmuz maaş bordrosu neden çıkmadı?

Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca memuru sevindiren açıklamayı yaptı. Erdoğan açıklamasında " Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek" dedi. Bu açıklamanın ardından beklenen süre geldi. Memur maaşlarının yatmasına sayılı saatler kala e-bordrolar görünmedi.

E-Bordro neden yayınlanmadı?

Normal şartlar altında memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatar ve sistem buna göre ilerler. Kurban bayramı nedeniyle maaşlar erkene çekildi ve sisteme bordroların girilmesi bir miktar gecikmiş olabilir.

Öğretmen, Polis, Hemşire Temmuz zamlı maaş e-bordro ne zaman çıkacak?

Öğretmen, Polis, Hemşire gibi pek çok memur 2022 Temmuz maaş bordrosunun ne zaman çıkacağını merak ediyor. Zamlı Temmuz maaş bordroları ilerleyen saatlerde sistemden yayınlanacaktır.

Bordro nedir?

İşverenin çalışanlara ödediği ücretlerin tüm vergi ve kesintilerle birlikte kaydedildiği, işveren tarafından her ay periyodik olarak düzenlenen resmi belgeye maaş bordrosu denir.