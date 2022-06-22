Temmuz ayı meyve sebzeleri | Tüm renk meyve ve sebzeleri yıl boyunca tezgahlarda görebiliyoruz. Fakat meyve ve sebzeleri, yetiştirildiği dönemde yememiz gerekiyor. Peki temmuzda hangi sebze ve meyveler yenmeli? Temmuz ayı meyveleri nelerdir? Temmuz ayı sebzeleri nelerdir? Temmuzda hangi meyve sebze yenir? işte detaylar...

Tüm renk meyve ve sebzeleri yıl boyunca tezgahlarda görebiliyoruz. Fakat meyve ve sebzeleri, yetiştirildiği dönemde yememiz gerekiyor. Peki temmuzda hangi sebze ve meyveler yenmeli? Temmuz ayı meyveleri nelerdir? Temmuz ayı sebzeleri nelerdir? Temmuzda hangi meyve sebze yenir? işte detaylar...

Temmuzda hangi meyve sebze yenir?

Yaz meyve ve sebzeleri genel olarak renkli oluyor. Temmuz ayı meyve ve sebzeleri de bu bölümde yer alıyor.

Temmuz ayı meyveleri nelerdir?

Üzüm, kayısı, kiraz, şeftali, kavun, karpuz, vişne, ahududu, mürdüm eriği

Temmuz ayı sebzeleri nelerdir?

Semizotu, patlıcan, taze fasulye, bezelye, börülce, barbunya, kabak, bamya, mısır, domates, salatalık, biber, dereotu, fesleğen, nane, maydanoz.