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  • Telafi eğitimi veli izin belgesi İNDİR | Telafi eğitimine katılma dilekçe örneği

Telafi eğitimi veli izin belgesi İNDİR | Telafi eğitimine katılma dilekçe örneği

Telafi eğitimi veli izin belgesi İNDİR | MEB'e bağlı okullarda milyonlarca öğrenci karnesine kavuştu. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra telafi eğitime karılıp katılmayacaklarına karar verecekler. Telefi eğitimine katılmak isteyenler 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru yapacak. Çocuklarını telafi eğitimine katılmasını isteyen velilerden telafide bende varım veli izin belgesi dilekçesi talep edilecek. Telafi eğitime katılma dilekçe örneği indirme seçeneği internetten sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Telafide ben de varım katılma dilekçesi nasıl indirilir? Telafi eğitimi veli izin belgesi indirme nereden ve nasıl yapılır?

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Google News - Timeturk
22.06.2021 11:00:58
Telafi eğitimi veli izin belgesi İNDİR | Telafi eğitimine katılma dilekçe örneği

Telafi eğitimi veli izin belgesi İNDİR | MEB'e bağlı okullarda milyonlarca öğrenci karnesine kavuştu. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra telafi eğitime karılıp katılmayacaklarına karar verecekler. Telefi eğitimine katılmak isteyenler 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvuru yapacak. Çocuklarını telafi eğitimine katılmasını isteyen velilerden telafide bende varım veli izin belgesi talep edilecek. Telafi eğitime katılma dilekçe örneği indirme seçeneği internetten sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Telafide ben de varım katılma dilekçesi nasıl indirilir? Telafi eğitimi veli izin belgesi indirme nereden ve nasıl yapılır? 

2020-2021 döneminin sonuna gelinirken öğrenciler için telafi eğitimi de başlamak üzere. Telafi eğitimine katılmak zorunlu olmayacak. Telafi eğitimi için başvurular 21 Haziran ile 2 Temmuz 2021 arasında internet ortamından yapılacak. Öğrenciler telafide ben de varım diyerek derslere katılabilecek. Çocuklarını telafi eğitimine göndermek isteyen velilerden de telafi eğitimi veli izin belgesi istenecek. Peki Telafi eğitime katılma dilekçe örneği nasıl indirilir. Veli izin belgesi dilekçesi indir seçeneği haberimizin detayında olacak.

TELAFİ EĞİTİMİ VELİ İZİN BELGESİ İNDİR

Veli izin belgesini indirmek isteyenler yukarıdaki bağlantıya tıklayarak telafi eğitimi veli izin belgesi dilekçesini indirebilirler. Ayrıca veli izin belgesine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

VELİLERDEN İZİN BELGESİ İSTENECEK

Okullar telafi eğitimi boyunca açık olacak. Çocuklarının telafi eğitimine katılmasına izin veren veliler "veli izin belgesini" doldurduktan sonra bağlı oldukları okula ulaştırmaları gerekiyor. Peki telafi eğitimi katılma dilekçe örneği indirme nasıl yapılır. Haberimizde telafi eğitime katılma dilekçesi indir seçeneğini bulabilirsiniz. Veli izin belgesinin veliler tarafından doldurularak bağlı olunan okullara iletilmesi gerekiyor. 

TELAFİ EĞİTİMİ VELİ İZİN BELGESİ ÖRNEĞİ

TELAFİ_EĞİTİMİ_VELİ_İZİN_BELGESİ_ÖRNEĞİ

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında telafi eğitimi için https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresi üzerinden 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında başvurular alınacak. Telafi eğitimi programı başvuruların alınmasından sonra 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU OLACAK?

Telafi eğitimine katılmak zorunlu olmayacak. İsteyen öğrenci telafi eğitimine katılabilecek. Aynı durum öğretmenler için de geçerli. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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