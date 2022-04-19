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TIMETURK / GENEL / TC kimlik numarası sonu tek rakam emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi TC kimlik numaraya göre hangi gün yatacak?

TC kimlik numarası sonu tek rakam emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi TC kimlik numaraya göre hangi gün yatacak?

TC kimlik numarası sonu tek rakam emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi TC kimlik numaraya göre hangi gün yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin açıklamasında emekli bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını duyurdu. Bilgin açıklamasında 'İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-19 14:50:23
TC kimlik numarası sonu tek rakam emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi TC kimlik numaraya göre hangi gün yatacak?

TC kimlik numarası sonu tek rakam emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak? Bayram ikramiyesi TC kimlik numaraya göre hangi gün yatacak? Milyonlarca emeklinin beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Bilgin açıklamasında emekli bayram ikramiyelerin ne zaman hesaplara yatacağını duyurdu. Bilgin açıklamasında "İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekli bayram ikramiyelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bilgin emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağına dair tarihi paylaşı.

TC kimlik numarası sonu tek rakam emekli bayram ikramiyesi hangi gün yatacak?

Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine iyi bir zam yapılmasını bekliyordu. Bakan Bilgin'den gelen açıklama ile emekli bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağı belli oldu. Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum."

Asgari ücrete ara zam var mı?

Bakan Bilgin asgari ücrete ilişkin de flaş değerlendirmelerde bulundu. Ara zam beklentisine değinen Bilgin "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz." dedi.

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