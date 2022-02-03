2022 model sıfır Şahin fiyatı ne kadar? Sıfır Tofaş Şahin ne zaman satılacak? Türkiye üretimi sonlanmış olmasına rağmen halen binlerce tutkunu olan Şahin marka otomobillerin sıfır olarak piyasaya yeniden döneceği iddia edildi. Şahin hayranlarını heyecanlandıran iddiada yeni bir gelişme yaşandı ve ilk defa fiyat belirtildi. Türkiye dışında Mısır'da 2009 yılına, Etiyopya'da ise 2010 yılına kadar üretimi devan eden TOFAŞ Şahin'in sıfır modeline şimdiden ilgi fazla. Önceki versiyonları 1.4 litre ve 1.6 litre benzinli karbüratörlü ve enjeksiyonlu motora sahip olan Şahinlerin 2022 modelinde bir çok değişiklik olacağı belirtiliyor.

Türkiye'de yollara damgasını vuran Tofaş Şahin marka otomobiller için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem herkesin hayalini kurduğu Şahin'lerin yeniden üretime geççeceği iddia edildi. İddia Şahin tutkunlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Şahin marka otomobiller Türkiye'de üretine son verdikten sonra Mısır ve arından da Etiyopya'da üretlmeye devam etmişti. 2022 yılında yeniden üretime geçeceği iddia edilen Şahin marka otomobillerin yeniden yollara çıkması bekleniyor.

2022 model sıfır Şahin fiyatı ne kadar?

2022 model sıfır Tofaş Şahin'in fiyatına ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; Şahin'in yeniden üretime geçeceği konusunda yetkililerden resmi bir açıklama henüz gelmiş değil. 2022 model sıfır Şahin'lerin değişen özellikleri ile birlikte üretim maliyetinin 20 bin Euro civarında olacağı ve vergilerle birlikte ülkemizdeki satış fiyatının 300 bin TL'yi bulacağı iddia edildi.

Bir diğer iddia ise Şahin tutkunlarını oldukça sevindirecek. Etiyopya'da üretime geçeceği iddia edilen Şahin'in maliyetinin çok yüksek olmayacağı ve ülkemizde 170 bin TL bandında satılbileceği belirtildi.

Sıfır Tofaş Şahin ne zaman satılacak?

Türkiye'de binlerce adet satılan Tofaş Şahin marka otomobillerin üretimine 2002 yılında ülkemizde son verilmişti. 2022 yılından sonra önce Mısır'da ardından da Etiyopya'da üretimine başlanan Şahin'in üretimi bir süre sonra bu ülkelerde de durdu. Ancak iddialara göre Etiyopya Şahin'in üretimine yeniden başlyacak. İddiaya göre ise Eylül 2022 tarihinde yeni model Şahin'ler Türkiye'de satışa çıkarılacak.

Tofaş Şahin hakkında

Tofaş Şahin veya kısaca Şahin, Tofaş tarafından 1988 ve 2002 yılları arasında üretilen sedan otomobilidir. Station wagon modeli Kartal,daha yüksek donanım ve renk seçenekleri içeren sedan modeli ise Doğan olarak adlandırılmıştır. 1.4 litre ve 1.6 litre benzinli karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlara sahiptir. Ayrıca Türkiye dışında Mısır'da 2009 yılına, Etiyopya'da ise 2010 yılına kadar üretilmiştir.

Şahin'in şasisi TOFAŞ tarafından İtalyan Fiat Regata adlı araçtan türetilmiştir. Regata şasisinin üzerinde yapılan çalışmalar sonrasında TOFAŞ, Türkiye'de Kuş Serisi olarak adlandırılan Şahin, Doğan ve Kartal'ı satışa sundu.

Şahin özellikleri neler?

Güç: 80/5500 dev/dk (PS/DIN)

Ağırlık: 950 kg

Azami hız: 180 km/h

Silindir hacmi: 1.581cc

Bagaj kapasitesi: 460 litre

Lastik boyutları: 185/70/R14

Yakıt kapasitesi: 50 litre

0-100 hızlanma: 13.1 saniye

4 silindir 8 valf üstten tek egzantrikli motor

.