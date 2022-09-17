Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı? Tarkan konserden ücret aldı mı? Tarkan İzmir konserinden 8 milyon TL mi aldı? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde İzmirlilere muhteşem bir konser veren Tarkan'ın bu konserden ücret almadığı, aldığı ücretleri de hayır kurumlarına bağışladığı söylenmişti. Ancak Tarkan'ın İzmir konserinde aldığı ücrete ilişkin Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'dan flaş iddialar ortaya atıldı. Peki Tarkan İzmir konserinden ne kadar para aldı?

Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı? Tarkan konserden ücret aldı mı? Tarkan İzmir konserinden 8 milyon TL mi aldı? İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde İzmirlilere muhteşem bir konser veren Tarkan'ın bu konserden ücret almadığı, aldığı ücretleri de hayır kurumlarına bağışladığı söylenmişti. Ancak Tarkan'ın İzmir konserinde aldığı ücrete ilişkin Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan'dan flaş iddialar ortaya atıldı. Peki Tarkan İzmir konserinden ne kadar para aldı?

İzmir'de 9 Eylül akşamı unutulmaz bir konser veren Tarkan'ın bu konserden ücret almadığı iddia edilmişti. Tarkan konserden aldığı ücretleri hayır kurumlarına bağışladığı açıklanmıştı. Tarkan'ın konserden para aldığı iddiaları da bazı basın yayın kanallarında iddia edilmeye başlandı.

Tarkan İzmir konserinden kaç para aldı?

Sabah Gazetesi'nden Ömer Karahan Tarkan ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. İşte Ömer Karahan'ın haberi ve iddiaları;

"Şimdi sıkı durun; "Tek kuruş istemiyor" denilen, ardından ufak bir kaşe ücreti aldığı belirtilen yüce gönüllü (!) ve erdemli (!) Tarkan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 450 bin dolar (dünkü kur itibariyle 8 milyon lira) aldığı sektör içinde konuşuluyor." dedi. Müzik sektörünün ünlü bir menajeri Tarkan'ın kaşe ücreti olarak bu parayı aldığını iddia etti. Ee tabi Mega star'a mega ücret olacaktı ne sandınız... Zaten geçtiğimiz ay bir dijital platformun tanıtım gecesinde de sahne alan Tarkan, aşağı yukarı yine bu rakamlarda bir ücret almıştı.

Tarkan konserden ücret aldı mı?

Tarkan, İzmir konserinin aldığı bu parayı Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile Mor Çatı'ya 1'er milyon lira bağışta bulunarak 3 milyon lirayı hibe etmiş. Ee tabi arada kalanı da kendisine almış. Anlayacağınız Tarkan 5 milyonu cukkalamış! Tarkan'ın o akşamki konserinde sahne için de 2 milyon lira harcanmış.

Tarkan İzmir konserinden 8 milyon TL mi aldı?

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın İzmir konserinden para alıp almadığına dair soruya şöyle yanıt vermişti; "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz"