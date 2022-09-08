Tarkan'ın sahne açıklaması | Tarkan'ın konseri iptal mi edildi? Sahnenin çökmesi sonrası Tarkan'dan açıklama geldi

Tarkan'ın sahne açıklaması | Tarkan'ın sahne alacağı alana kurulan sahnede 1 kişi yaralandı. Konser için, prodüksiyon ekibi tarafından kurulan platform çöktü. Peki Tarkan'ın konseri iptal mi edildi? Sahnenin çökmesi sonrası Tarkan'dan açıklama geldi. İşte detaylar.

Tarkan'ın sahne alacağı alana kurulan sahnede 1 kişi yaralandı. Konser için, prodüksiyon ekibi tarafından kurulan platform çöktü. Peki Tarkan'ın konseri iptal mi edildi? Sahnenin çökmesi sonrası Tarkan'dan açıklama geldi. İşte detaylar.

Tarkan'ın sahne açıklaması

İzmir'in işgalden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Tarkan'ın Kordonboyu'nda konser vermeyi planlıyordu. Konser alanındaki dev çelik platformun çökmesi ve bir kişinin yaralnması sonucu Tarkan;

“İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun.” açıklamasını yaptı.

Tarkan'ın konseri iptal mi edildi?

Sahnenin çökmesinin ardından konserin iptal olacağı düşünüldü. Tarkan konuyla ilgili, "İzmir'e gidiyorum. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız." açıklamasını paylaştı.