Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan Yap bi güzellik dinle | Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı?

Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan'ın klipleri gündeme bomba gibi düşüyor. Yeni klibinin yayınlanacağını söyleyen Tarkan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Peki ama Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı? Tarkan Yap bi güzellik dinle...

Tarkan'ın klipleri gündeme bomba gibi düşüyor. Yeni klibinin yayınlanacağını söyleyen Tarkan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Peki ama Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı? Tarkan Yap bi güzellik dinle... Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi 'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti. Geççek klibi geçtiğimiz aylarda büyük bir rekor kırmıştı. Tarkan 'Yap bi güzellik' şarkı sözü Koyunca geceleri başımı yastığa Uyku düşman kesiliyor bana Paramparça dağıldım Toplayamadım bir daha Olamadık ki hakim şu dilimize Gölge ettik saadetimize Gittin ya öfkenle kol kola O an yıkıldım yere Sen de üzülüyorsun biliyorum Pişmansın ama Geri adım attıramıyorsun gururuna Yap bi güzellik be Gel kon hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kumrular gibi yine koklaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı gel konuşalım Gel de aşkın gönlünü alalım Dön kavuşalım Öp barışalım Tatlı tatlı gel konuşalım Dön kavuşalım Öp barışalım Gel de aşkın gönlünü alalım Koyunca geceleri başımı yastığa Uyku düşman kesiliyor bana Paramparça dağıldım Toplayamadım bir daha Olamadık ki hakim şu dilimize Gölge ettik saadetimize Gittin ya öfkenle kol kola O an yıkıldım yere Sen de üzülüyorsun biliyorum Pişmansın ama Geri adım attıramıyorsun gururuna Yap bi güzellik be Gel kon hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kumrular gibi yine koklaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı gel konuşalım Gel de aşkın gönlünü alalım Dön kavuşalım Öp barışalım Tatlı tatlı gel konuşalım Dön kavuşalım Öp barışalım Gel de aşkın gönlünü alalım Yap bi güzellik be Gel kon hadi kalbime Dön kavuşalım, öp barışalım Kumrular gibi yine koklaşalım Affedelim gitsin Bu ayrılık bitsin Tatlı tatlı gel konuşalım Gel de aşkın gönlünü alalım Yap bi güzellik be .