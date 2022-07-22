Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan Yap bi güzellik dinle | Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı?
Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan'ın klipleri gündeme bomba gibi düşüyor. Yeni klibinin yayınlanacağını söyleyen Tarkan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Peki ama Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı? Tarkan Yap bi güzellik dinle...
2022-07-22 11:39:18
Tarkan'ın klipleri gündeme bomba gibi düşüyor. Yeni klibinin yayınlanacağını söyleyen Tarkan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Peki ama Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı? Tarkan Yap bi güzellik dinle...
Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi
'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti.
Geççek klibi geçtiğimiz aylarda büyük bir rekor kırmıştı.
Tarkan 'Yap bi güzellik' şarkı sözü
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Koyunca geceleri başımı yastığa
Uyku düşman kesiliyor bana
Paramparça dağıldım
Toplayamadım bir daha
Olamadık ki hakim şu dilimize
Gölge ettik saadetimize
Gittin ya öfkenle kol kola
O an yıkıldım yere
Sen de üzülüyorsun biliyorum
Pişmansın ama
Geri adım attıramıyorsun gururuna
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Tatlı tatlı gel konuşalım
Dön kavuşalım
Öp barışalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Yap bi güzellik be
Gel kon hadi kalbime
Dön kavuşalım, öp barışalım
Kumrular gibi yine koklaşalım
Affedelim gitsin
Bu ayrılık bitsin
Tatlı tatlı gel konuşalım
Gel de aşkın gönlünü alalım
Yap bi güzellik be
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