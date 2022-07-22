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TIMETURK / GÜNDEM / Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan Yap bi güzellik dinle | Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı?

Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan Yap bi güzellik dinle | Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı?

Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan'ın klipleri gündeme bomba gibi düşüyor. Yeni klibinin yayınlanacağını söyleyen Tarkan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Peki ama Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı? Tarkan Yap bi güzellik dinle...

26 Dakika Önce
2022-07-22 11:39:18
Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi | Tarkan Yap bi güzellik dinle | Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı?

Tarkan'ın klipleri gündeme bomba gibi düşüyor. Yeni klibinin yayınlanacağını söyleyen Tarkan'ın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi. Peki ama Tarkan'ın yeni şarkısı yayınlandı mı? Tarkan Yap bi güzellik dinle...

Tarkan 'Yap bi güzellik' klibi

'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti.

Geççek klibi geçtiğimiz aylarda büyük bir rekor kırmıştı.

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Tarkan 'Yap bi güzellik' şarkı sözü

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Koyunca geceleri başımı yastığa

Uyku düşman kesiliyor bana

Paramparça dağıldım

Toplayamadım bir daha

Olamadık ki hakim şu dilimize

Gölge ettik saadetimize

Gittin ya öfkenle kol kola

O an yıkıldım yere

Sen de üzülüyorsun biliyorum

Pişmansın ama

Geri adım attıramıyorsun gururuna

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Tatlı tatlı gel konuşalım

Dön kavuşalım

Öp barışalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Yap bi güzellik be

Gel kon hadi kalbime

Dön kavuşalım, öp barışalım

Kumrular gibi yine koklaşalım

Affedelim gitsin

Bu ayrılık bitsin

Tatlı tatlı gel konuşalım

Gel de aşkın gönlünü alalım

Yap bi güzellik be

.

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