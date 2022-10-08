Tamer Kırbaç kimdir? Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bazı bakanlık, kamu ve kuruluşlarına atama ve görevden alma kararları yayınlandı. Atama kararlarına göre Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç atandı. Tamer Kırbaç'ın kim olduğu ve nereli olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Tamer Kırbaç kimdir? Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç nereli, kaç yaşında? Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile bazı bakanlık, kamu ve kuruluşlarına atama ve görevden alma kararları yayınlandı. Atama kararlarına göre Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç atandı. Tamer Kırbaç'ın kim olduğu ve nereli olduğu da vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre pek çok kurum ve kuruluşta yeni isimlerin görevlendirmesi yapıldı. Bazı isimler ise görevden alındı. Bugün yayınlanan kararlara göre Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç atandı.

Tamer Kırbaç kimdir?

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Tamer Kırbaç, Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine de Alime Karagöl'ün ataması yapıldı.

Öğretmenlik mesleğinden yöneticiliğe geçen Kırbaç, iiçe milli eğitim müdürlüklerinin ardından 2012 yılında Trabzon Milli Eğitim Müdürü oldu.

Tamer Kırbaç Ankara ilinin Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyordu.

Düzce'de Ağustos 2021'de göreve başlayan eski Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine resmen atandı.