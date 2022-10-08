Fatih Mehmet Aydın kimdir? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Fatih Mehmet Aydın nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Diyanet, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla ilgili yeni atamalar yapıldı. Atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı. Fatih Mehmet Aydın'ın da kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Fatih Mehmet Aydın kimdir? Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Fatih Mehmet Aydın nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Diyanet, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla ilgili yeni atamalar yapıldı. Atama kararlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine Fatih Mehmet Aydın atandı. Fatih Mehmet Aydın'ın da kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları yayımlamdıı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ike yayımlanan kararlara göre bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma yapıldı. Diyanet, İletişim Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığıyla ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Fatih Mehmet Aydın kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan atama kararına göre Fatih Mehmet Aydın Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atandı. Fatih Mehmet Aydın'ın kim olduğu ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Fatih Mehmet Aydın İslam Hukuku alanında çalıçmaları ile biliniyır. Dr. olana Fatih Mehmet Aydın Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanıdır. Fatih Mehmet Aydın'ın kim olduğuna dair geniş bir bilgi henüz bulunmuyor.

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Fatih Mehmet Aydın nereli?

Fatih Mehmet Aydın'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna dair de henü bilgi bulunmuyor.

Diyanet'e yeni atamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğam imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Diyanet'e yeni isimler atandı. Buna göre; Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığına Bünyamin Kahraman, Diyanet Akademisi Başkanlığına Enver Osman Kaan getirildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu nedir?

Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organıdır. Asırlar boyunca din hizmetlerini deruhte etmiş olan Şeyhülislamlık makamına kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir.

Kurulumuzun yapmış olduğu görevler, Cumhuriyetin ilk yıllarında, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti'ne bağlı olarak kurulan “Fetvâ Heyeti” ve “Tedkîkât ve Te'lîfât-ı İslâmiyye Heyeti” adıyla iki ayrı kurul tarafından yürütülüyordu. 3 Mart 1924'te çıkan yasayla Diyanet İşleri Reisliği bünyesinde söz konusu görevleri ifa için 8 üyeden oluşan “Müşavere Heyeti” kurulmuştur. Heyetin ismi 1950 yılında “Müşâvere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu” olarak değiştirilmiş, 2 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Kanunla da “Din İşleri Yüksek Kurulu” adını almıştır.

Din İşleri Yüksek Kurulu, aldığı kararlar, yayınladığı mütalaalar ve verdiği fetvalarla ülkemizde sahih dini bilginin referansıdır. Kitap ve sünnetin rehberliğinde İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmetler sunma gayretindedir. .