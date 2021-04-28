 / Tam kapanmada pastaneler açık mı? Pastaneler saat kaça kadar açık? Tatlıcılar bayramda açık olacak mı?

Koraonavirüs tedbirleri kapsamında ülke geneline 17 günlük tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Peki tam kapanmada tam kapanmada pastaneler açık mı? Pastaneler saat kaça kadar açık? Pastaneler tam kapanmada kapalı mı? Tatlıcılar bayramda açık olacak mı?

Vaka sayılarını 5 bin seviyelerine kadar düşürmek için ve yaza daha risksiz girmek için ülke geneline 17 günlük tam kapanmaya gidilmesine karar verildi. Peki tam kapanmada tam kapanmada pastaneler açık mı? Pastaneler saat kaça kadar açık? Pastaneler tam kapanmada kapalı mı? Tatlıcılar bayramda açık olacak mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle vaka sayılarını düşürmek için 81 il genelinde tam kapanma ile birilikte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlar da tam kağanmada hangi işyerlerinin açık hangisinin kapalı olacağını araştırmaya başladı. Ramazan ayının en uğrak noktalarından olan pastaneler ve tatlıcılar için durum nasıl? Vatandaşlar bayram öncesi alışveriş yapmak için pastanelerin açık olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki tam kapanmada pastaneler açık mı? Pastaneler saat kaça kadar açık?

Tam kapanmada pastaneler açık mı?

Tam kapanamda pastaneler açık olmayacak. Tam kapanmanın uygulnacağı 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasında pastaneler sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımanan genelgede şöyle deniliyor: Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtilen genelge şöyle devam etti; Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayı sonuna denk gelen 13 Mayıs 2021 Perşembe gününe kadar 24 saat esasına göre paket servis yapabilecek. Yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte saat 01.00'e kadar paket servis yapabilecek.

Tatlıcılar bayramda açık olacak mı?

Tatlıcılar bayramda kapalı olacak. Tatlıcılar da bayram süresince sadece evlere paket servis şeklinde hizmet verebilecek.

Marketler sadece pazar günü kapalı olacak

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.a

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