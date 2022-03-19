Tahir Tarımer kimdir, görevden alınacak mı? Dr. Tahir Tarımer olayı nedir? Türkiye'nin gündemine oturan olayda hiç kimsenin beklemediği bir olay yaşandı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktora Tahir Tarımer'e saldırdığı iddia edilen Uzman Çavuş A.A gözaltına alınmıştı. Olayın görüntüleri ortaya çıkınca durumun hiç de böyle olmadığı anlaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Dr. Tarımer'in uaman çavuşun arkasından giderek onu ittiği görülüyor. Tahir Tarımer'in kim olduğu merak edilmeye başlanırken hakkında idari soruşturma ve suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'da bir hastanede yaşanan olay basında geniş yer bulmuştu. İddiya göre Dr. Tahir Tarımer uzman çavuş A.A'nın kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ameliyatlı ve rahatsız bir şekilde gözaltına alınan A.A rahatsızlanarak tekrar hastaneye dönmüştü. Yaşanan olayın görüntüsü sosyal medyada yayınlanınca işin gerçek yüzü ortaya çıkmış oldu.

Tahir Tarımer kimdir?

Tahir Tarımer Yatağan Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor.

Mupla Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada idiaya göre Dr. Tahir Tarımer'e saldırdığı iddia edilmişti. İddia basında da geniş yer bulmuş ve A.A protesto edilerek gözaltına alınmıştı.

Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" demişti.

Dr. Tahir Tarımer olayı nedir?

Dr. Tahir Tarımer uzman çavuşun kendisini darp ettiği iddiası ile şikayetçi olmuştu. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında A.A., tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Uzman çavuş gözaltına alındıktan sonra yeniden rahatsızlanmış ve ameliyata alınmıştı.

Olayın videosu ortaya çıktı

Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp, A.A.'dan şikayetçi oldu. A.A. da darp raporu aldı.

Tahir Tarımer görevden alınacak mı?

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Görüntülerde; Dr. Tarımer'in A.A.'nın peşinden gidip, ittiğinin belirlenmesi üzerine hakkında idari soruşturma başlatılıp, suç duyurusunda bulunuldu.