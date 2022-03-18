Dr. Tahir Tarımer kimdir? Doktor Tahir Tamer uzman çavuş olayı nedir? Dr. Tahir Tarımer olayı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı'nda kendisini darp ettiği iddiası ile uzman çavuş A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer'in kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada Tahir Tarımer ile uzman çavuşa ait olayın görüntüleri paylaşıldı.

Dr. Tahir Tarımer kimdir? Doktor Tahir Tamer uzman çavuş olayı nedir? Dr. Tahir Tarımer olayı nedir? 14 Mart Tıp Bayramı'nda kendisini darp ettiği iddiası ile uzman çavuş A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer'in kim olduğu son zamanlarda internette sıkça araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada Tahir Tarımer ile uzman çavuşa ait olayın görüntüleri paylaşıldı.

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir uzman çavuş tarafından darp edildiğini iddia edene Dr. Tahir Tarımer'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Uzman Çavuş A.A'nın kendisine saldırdığını söyleyen Dr. Tahir Tarımer ile uzman çavuş arasında yaşanan kavgaya dair görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada TT olan video tartışmaları da alevlendirdi.

Dr. Tahir Tarımer kimdir?

Dr. Tahir Tarımer Muğla Köyceğiz'de bir hastanede görev yapıyor.

Pratisyen doktor Tahir Tarımer uzman Çavuş A.A'nın kendisini darp ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı." dedi.

Savcılıktan açıklama geldi

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir." denildi.

Çavuş A.A. tekrar rahatsızlandı

Gözaltına alınan Uzman Çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. .