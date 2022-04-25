T2002JF model uçak nedir? TC-UPT T2002JF uçak özellikleri nelerdir? T2002JF tek motorlu uçak hangi ülkenin uçağı? Bursa'da yerleşim yerine tek motorlu uçağın düştüğü haberi ajanslar son dakika koduyla geçti. Bursa'da düşen uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tek motorlu uçağın TC-UPT T2002JF model olduğu açıklandı.

T2002JF model uçak nedir? TC-UPT T2002JF uçak özellikleri nelerdir? T2002JF tek motorlu uçak hangi ülkenin uçağı? Bursa'da yerleşim yerine tek motorlu uçağın düştüğü haberi ajanslar son dakika koduyla geçti. Bursa'da düşen uçakta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tek motorlu uçağın TC-UPT T2002JF model olduğu açıklandı.

Bursa'da meydana gelen acı olayda uçakta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da tek motorlu uçağın düşmesi sonucu bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi. Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

T2002JF model uçak nedir?

Tecnam P2002 Sierra, İtalyan uçak üreticisi Tecnam tarafından tasarlanan ve üretilen iki koltuklu, alçak kanatlı, hafif bir uçaktır. 2000'li yılların başında tanıtılan uçak, bazı yıllarda mevcut üretim kapasitesinin yüzde 70'ini oluşturan hızlı bir şekilde şirketin ürün yelpazesinin temel ürünü haline geldi. T2002JF model tek motrolu uçağın farlı versiyonları üretildi.

P2002 JF

Sabit üç tekerlekli iniş takımı olan model. Değişken hatveli pervane versiyonu, 2012 yılında Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı tarafından onaylanmıştır.

Engelli pilotlar için el kumandalı bir versiyon da fabrikada takılmış olarak mevcuttur.

P2002 JR

Hidrolik olarak geri çekilebilir üç tekerlekli bisiklet iniş takımına sahip modeldir.

P2002 EA

Kit Dahili sabit üç tekerlekli iniş takımı

P2002 RG

Pnömatik geri çekilebilir üç tekerlekli iniş takımına sahip Kit Yapılı model.